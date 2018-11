Barfi.ch war das Online-Projekt von Radiopionier Christian Heeb. Er hatte das Portal Ende Juli 2015 lanciert, bis August 2018 war es redaktionell in der Stadt Basel tätig. Bereits seit Juli 2018 hatte sich Heebs Firma allerdings in einer Nachlassstundung befunden. Nun wurde der Konkurs eröffnet.

Zuletzt war barfi.ch in den Schlagzeilen, weil seit Juni den Mitarbeitern die Löhne nicht ausbezahlt wurden. Die Mitarbeitenden hofften laut einem Bericht der Tageswoche, dass die Firma offiziell in Konkurs geht, damit sie ihren ehemaligen Arbeitgeber betreiben können. Nun ist es soweit. Mangels Aussicht auf Sanierung hat das Basler Zivilgericht am 6. November den Konkurs der Barfi AG eröffnet.

Damit geht ein weiteres kleines Stück Basler Mediengeschichte zu Ende. Doch nicht nur barfi.ch ist am Ende, auch die Tageswoche, die zuletzt noch über das Medium berichtet hatte, macht zu. Anfangs Woche teilte der verantwortliche Stiftungsrat mit, dass die Tageswoche ihren Betrieb einstelle. Für 2019 wurde allerdings bereits ein neues Medienprodukt in gedruckter Form in Aussicht gestellt.