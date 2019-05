Es handelt sich erst um das Novartis-Gelände

Die Investoren kaufen den Bereich der Novartis ab, das sind rund 160'000 Quadratmeter. Entsprechend werde die Gruppe nun künftig mit der BASF und dem Kanton das laufende Planungsverfahren bestreiten. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart, wie es heisst. Konkret handelt es sich um das ehemalige Werksgelände der Ciba-Geigy, das mehr als 40 Gebäude umfasst. Diese werden von der heutigen Novartis nur noch zum Teil genutzt.

Das ist eine neue Wendung in der Klybeckplus-Geschichte, da kurz nach Bekanntgabe der Verkaufsabsichten Basler Politiker forderten, der Kanton möge zuschlagen. Stattdessen ist nun die Neugründung am Zug, die sich laut eigenen Angaben «auf innerstädtische Lagen in Schweizer Wirtschaftszentren» fokussieren will. Das bedeutet, dass das Basler Projekt nicht das einzige sein soll.