In rasantem Tempo überbieten sich Mobilitäts-Start-ups in Basel mit immer neuen Angeboten. Diese Woche ist mit «Flash» ein dritter Anbieter von Elektro-Trottinettes gestartet, was die Anzahl dieser Flitzer auf maximal 600 erhöht. Dazu kommen 300 E-Bikes und wohl bald eine noch unklare Anzahl Kleinst-Autos, die so klein sind, dass sie im Gesetz als motorisierte Rollstühle kategorisiert werden.

Basel, das Sharing-El-Dorado

Lime, Tier, Flash, Enuu – wie sie auch immer heissen, die Mobilitäts-Start-ups scheinen derzeit auf den Finanzmärkten beinahe uneingeschränkt Kapital zu erhalten. Der neuste Basler Anbieter Flash ist, ausser in Basel, noch in kaum einer anderen Stadt präsent, hat aber aktuell 82 Stellen ausgeschrieben, mehr als die Hälfte davon am Hauptsitz in Berlin. Doch was zieht all die Firmen für ihre Experimente nach Basel?

Fritz Thöni, Sprecher des Elektro-Scooter-Anbieters Tier, sagt: «Basel ist für uns ideal, weil die Behörden uns gegenüber sehr offen waren.» Was er damit meint: In kaum einer anderen Stadt wird der Begriff «Gemeingebrauch» so locker ausgelegt wie in Basel – konkret in Bezug auf Veloverleihsysteme nämlich so, dass Anbieter mit weniger als 200 Fahrzeugen den öffentlichen Raum nicht übermässig, also den «Gemeingebrauch übersteigend», beanspruchen. So ist es im eigens geschaffenen Merkblatt «Bewilligungsfreie Zweirad-Sharing-Systeme auf Allmend» festgehalten.