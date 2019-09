Im Gegensatz zu Basel-Stadt ist der Lohn in Baselland kein grosses Thema. Der Grund liegt auf der Hand: Hier sind Logopädinnen den Primarlehrerinnen gleichgestellt. Sie verdienen zu Beginn 6628 Franken im Monat respektive 86 157 Franken im Jahr. Also mehr als ihre Kolleginnen in der Stadt. Die Politik wird aber in einem anderen Bereich aktiv: SP-Landrätin Miriam Locher reicht morgen Donnerstag eine Interpellation ein. «Es ist absehbar, dass in Zukunft ein erheblicher Anteil der Logopädie-Pensen im Regelschulbereich nicht besetzt werden kann», schreibt sie. Der Hintergrund: Zum einen stehen viele Logopädinnen vor der Pensionierung. Zum anderen kommen zu wenig junge Berufseinsteigerinnen nach.

«Der Markt ist ausgetrocknet. Schon jetzt haben viele Gemeinden Probleme, die Logopädie-Stellen zu besetzen oder Stellvertretungen zu finden», sagt Brigitte Bos. Die ehemalige Laufner Stadtpräsidentin ist Leiterin des Logopädischen Dienstes Laufental. Sie macht zwei Problemfelder aus: Erstens die Ressourcen und zweitens den Zugang zur Ausbildung. Im Laufental etwa muss Bos mit ihrem Team – total sind es 3,5 Stellen – 200 Fälle im Jahr abklären und bearbeiten. «Damit die Wartelisten künftig nicht noch länger werden, ist es wichtig, dass in der geplanten Landratsvorlage zur Speziellen Förderung die Berechnungsgrundlagen für die Pensen korrigiert werden. Falls nicht, gibt es künftig noch weniger Logopädiestellen. Das darf nicht sein», sagt Bos.

Das zweite Problem ist, dass die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz nur alle zwei Jahre einen Studiengang anbietet – für 30 Studierende. Selbst die FHNW hält fest: «Aus der Praxis wird zurückgemeldet, dass es zu wenige Logopädinnen gibt.» Dies bestätigt die Bildungsdirektion: «Schulleitungen hatten auf das aktuelle Schuljahr Mühe, die freien Logopädiestellen zu besetzen.» Doch die FHNW wird ihr Angebot erst aufstocken, wenn sie sicher sein kann, die 30 zusätzlichen Plätze auch zu füllen. Diese Garantie gibt es nicht.