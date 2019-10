So will Tanner nun klagende Anwohner und kirchliche Vertreter zusammenbringen, um gemeinsam eine Lösung anzustreben. Im Optimalfall schalte sich das Stadtteilsekretariat bereits für Schlichtungsversuche ein, bevor solche Massnahmen wie Petitionen ergriffen werden.

Eine Alltags-Lärmquelle unter vielen Gesetzlich gelten durch Kirchenglocken erzeugte Lärmimmissionen laut Amt für Umwelt und Energie als «Alltagslärm». Somit existiere für das Geläute kein festgelegter Grenzwert. Es werde gleich behandelt wie beispielsweise Autolärm.

Zudem seien «Reklamationen wegen kirchlichem Glockengeläute in Basel im Vergleich mit anderen Lärmarten fast schon vernachlässigbar». In den letzten zwei Jahren seien beim Amt lediglich jeweils drei eingegangen, während des laufenden Jahres eine. Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen: «Oftmals setzen sich die Betroffenen direkt mit der Kirchenverwaltung in Verbindung, um eine gemeinsame Lösung zu finden», so Harald Hilker, Leiter der Lärmschutzabteilung.

Auch einige Anwohner bezeichnen das Kirchengeläut als nur kleine Lärmquelle unter vielen. So seien in der an die Antoniuskirche angrenzenden Liegenschaft gewisse Lärmemissionen von Privatpersonen wesentlich schwerwiegender als jene der Kirche, wie eine Bewohnerin sagt.