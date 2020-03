Jetzt sind es 358 Corona-Fälle in Basel-Stadt – 73 Personen genesen

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen im Kanton Basel-Stadt beläuft sich nach neusten Zahlen des Gesundheitsdepartementes vom Sonntag auf 358. Das sind 59 Personen mehr als am Samstag. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 5.

73 Personen sind genesen. 50 erkrankte Baslerinnen und Basler sind aktuell aufgrund einer Infektion mit Covid-19 hospitalisiert.

Im Kanton Basel-Stadt werden nebst den Tests der Kantonsbewohnerinnen und -bewohner auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 623 Personen positiv ausgefallen. Darin eingeschlossen sind die 358 Basler Fälle.

***

Die Fälle werden in nächster Zeit stark zunehmen, teilte das Gesundheitsdepartement am Donnerstag mit. Dabei seien insbesondere die Intensivpflegekapazitäten mit einer genügend hohen Zahl an Betten und Beatmungsplätzen entscheidende Faktoren.

Neues Versorgungskonzept mit sechs Spitälern

Das neue Versorgungskonzept mit den Privatspitälern umfasst nun folgende Einrichtungen:;

Universitätsspital Basel

Claraspital

Universitäre Altersmedizin Felix Platter

Adullam Spital

Bethesda Spital

Merian Iselin Klinik

In einem abgestuften Konzept haben sich die genannten Spitäler laut Mitteilung darauf verständigt, wer welche Kapazitäten zur Verfügung stellt, wer welche Tätigkeiten übernimmt und wer in welcher Form ergänzen kann. Dabei steht die Zusammenarbeit im Vordergrund, nicht das Finanzielle. Alle weiteren Spitäler und Pflegeeinrichtungen sowie die Spitex-Organisationen würden in einer zweiten Phase in einem Gesamtkonzept miteingebunden.

Weitere Intensivstationen werden ausgebaut

Im Zentrum des Verbundkonzeptes steht das Universitätsspital Basel mit der grössten Isolierstation und den meisten Intensivpflegebetten, gefolgt vom Claraspital, das ebenfalls über eine Isolierstation und Intensivpflegebetten verfügt. Beide Spitäler treffen Vorbereitungen, um ihre Intensivpflegekapazitäten kurzfristig massgeblich zu steigern. Auch im Bethesda Spital werden neben dem Aufbau einer Isolierstation Vorbereitungen getroffen für eine mögliche Inbetriebnahme von Beatmungsplätzen. Gegebenenfalls kann ein solcher Aufbau auch in der Merian Iselin Klinik erfolgen.

In einer ersten Phase ist vorgesehen, dass das Merian Iselin die anderen Spitäler mit Personal und Material unterstützt. Das Felix Platter Spital und das Adullam Spital werden ihre Isolierstationen ebenfalls aufbauen und damit die Kapazitäten ergänzen. Für Kinder respektive für die Bedürfnisse von Mutter und Kind werden spezialisierte Angebote geschaffen im Universitätskinderspital beider Basel. Im Claraspital und im Adullam Spital werden Stationen aufgebaut zur Behandlung und Betreuung von Coronavirus-Patientinnen in Palliativsituationen. (bz/sda)