Zwischen dem Hass-Blogger Martin Widmer und wichtigen Amtsträgern der Basler SVP bestanden jahrelang enge Bande. Trotzdem gibt sich die SVP Basel-Stadt weiterhin kurz angebunden, was ihr streitbares früheres Parteimitglied angeht. «Ich habe Martin Widmer in einem politischen Zusammenhang nie gesehen, ich habe auch nicht mit ihm verkehrt», verteidigt sich Lorenz Nägelin, Präsident der Kantonalpartei. «Mir war nicht bekannt, dass er vor meiner Zeit mal Parteimitglied war.» Andere SVP-Exponenten wollten sich gestern nicht öffentlich zur Angelegenheit äussern.

Im Gegensatz dazu spricht die Präsidentin der LDP Basel-Stadt von einer «merkwürdigen Geschichte». Patricia von Falkenstein gibt zu Protokoll, dass sich die Basler SVP in dieser Situation zumindest nachlässig verhalten habe. «Die SVP hätte sich meiner Meinung nach klarer abgrenzen müssen. Denn schlussendlich schadet so ein Vorfall der ganzen Partei.»

Auch der Basler SP-Präsident Pascal Pfister stuft das Verhalten der SVP als zu passiv ein: «Die SVP hätte, da sie offenbar schon länger wusste, wer Widmer ist, reagieren müssen.»

Gefährlicher, schmaler Grat

Der Parteipräsident der Basler Freisinnigen, Luca Urgese, weist auf die schwierige Ausgangslage von Milizparteien hin. Diese seien überfordert damit, jederzeit zu überprüfen, wer was auf sozialen Medien poste. «Zudem ist der Grat zwischen ‹unanständig› und ‹strafrechtlich relevant› sehr schmal. Das muss man der Fairness halber festhalten.» Er als Präsident aber würde in so einem Fall mit einem Parteimitglied «sofort das Gespräch suchen».

Martin Widmer war zumindest in eine SVP-nahe politische Kampagne eingebunden. Zudem fanden Details aus dem Privatleben von politischen Gegnern Eingang in seinen Blog «Der rechte Blick». Alles deutet auf Quellen innerhalb des SVP-Führungszirkels hin.

Auch wenn er nun nicht mehr auf der SVP-Mitgliederliste stehe, habe die Partei noch immer ein Problem, wenn er weitermache wie bisher, analysiert Jolanda Spiess-Hegglin. Die frühere Zuger Kantonsrätin hat in der Schweiz dutzende Personen angezeigt, die sich im Internet beleidigend und diffamierend über sie geäussert hatten. Im Juni brachte sie Widmer in Basel wegen Aussagen auf seinem Blog vor Gericht, die Klage endete in einem Vergleich. Ein anderes Strafverfahren gegen Widmer läuft laut ihren Angaben noch. Spiess-Hegglin findet: Egal ob Mitglied oder nicht – die Basler SVP müsse sich jetzt eindeutig distanzieren. «Die bz-Recherche zeigt, dass die SVP ein strukturelles Hassproblem hat.»

Von Widmer verbal attackiert wurde auch SVP-Aushängeschild Natalie Rickli. Die Zürcher Nationalrätin wehrte sich im März gegen diverse Postings, die Widmer auf seinem Account «Kampagne 19» publiziert hatte. In «Der rechte Blick» bezeichnete Widmer die Politikerin als «SVP-Tante», die ihre «Fresse» in die Kamera halte. Offenbar war Widmer in den falschen Hals geraten, dass sich Rickli öffentlich gegen Hass im Netz aussprach, zusammen mit SP-Nationalrätin Chantal Galladé. Rickli schrieb auf Facebook, Profile wie jenes von Widmer würden sich als SVP ausgeben und gegen andere Parteien und sie hetzen. Was Rickli damals nicht wusste: Beim Verfasser handelte es sich um einen früheren Parteikollegen.