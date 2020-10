Josef Hader erzählt, was ihn an Basel inspiriert

Der Burghof kündet Sie mit Fotos an, auf denen Sie in einem gewagten Hemd zu sehen sind, das Sie schon vor Jahren getragen haben. Ist das Bild alt oder das Hemd?

Josef Hader: Dankeschön! Ja, das ist ein Problem, das wir im deutschsprachigen Raum haben. Bei den Kabarettprogrammen ist es meist einfacher, weil ich weiss, wo ich bin und entsprechend etwas herumbasteln kann an meinem Dialekt. In den Filmen ist das anders. Würde man darin nur ZDF-Deutsch reden, hätte das Publikum in Österreich keine Freude. Da muss es sprachlich authentisch sein.

Kino-Kommissar Brenner ist Ihre bekannteste Rolle. Gibt es einen neuen Fall?

Wir haben das ein bisschen abgeschlossen, weil wir die Figur so schön zu einem Ende erzählt haben. Es gibt einige wunderbare Bücher, bei denen uns bislang aber noch nichts eingefallen ist, was wir über einen reinen Krimi hinaus erzählen könnten. Das wäre für uns ein Rückschritt, weil wir die Figur jeweils in extreme Ecken rücken konnten. Wir haben also gesagt, dass wir mal abwarten: Vielleicht bringt das Alter Weisheit.

Bringt es das?

(lacht) Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt alle möglichen Entwicklungen bei Menschen. Manche Schauspieler oder Kabarettisten werden immer besser, andere werden schlechter. Das ist ein grosses Geheimnis und nicht nur eine Frage der Arbeit. Es hat auch damit zu tun, ob man das Talent hat, dem Alter ins Auge zu schauen. Es gibt Leute, die können das nicht. Die stehen mit 60 Jahren immer noch mit derselben Haltung auf der Bühne, was eine Qualität sein kann – aber auch sehr peinlich. Ich versuche mit jedem Programm, mich ein Stück weit neu zu erfinden.

Als wen erfinden Sie sich?

Generell ist es immer eine gewisse Stilisierung von sich selber, entweder in die Richtung des ewigen Landmenschen, der alles bestaunt, oder in Richtung eines grimmigen, einsamen Mannes. In «Hader spielt ­Hader» bin ich ein existentialistischer Entertainer, der gut gelaunt ist, aber schlimme Dinge sagt. Es ist eine Rolle, die ich auf der Bühne immer gern verkörpert habe, weil er keine verlässliche Figur ist und sich das Publikum fragen muss, ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht.

Die «schlimmen Dinge», die Ihre Berufskollegin und Landsfrau Lisa Eckhart auf der Bühne sagt, sorgen für Kontroversen. Wie sehen Sie das?

Ich habe beide Programme von ihr ganz gesehen und hatte den Eindruck, dass da eigentlich keine Missverständnisse aufkommen können. Wenn man allerdings einen dreiminütigen Ausschnitt im Fernsehen sieht, wo Themen in einem ganz anderen Umfeld besprochen werden, kann ich verstehen, wie es dazu kommt. Ich würde sagen, wenn man so provokative Dinge im Rahmen einer Fernsehnummer macht, bittet man ein bisschen um Missverständnisse.