Jubiläum 14 Millionen Franken: Roche haut zum 125-Jährigen in Basel ordentlich auf die Pauke Wenn feiern, dann richtig: Für das Mitarbeiterfest am Wochenende lässt der Pharmakonzern die Grenzacherstrasse vollständig sperren. Öffentlich ist der Anlass indes nicht. Für die breite Bevölkerung gibt’s eine virtuelle Kunsttour.

Kein Openair-Festival, sondern Mitarbeiterfest: die Hauptbühne der bevorstehenden Roche-Party auf der Paul-Sacher-Anlage in Basel. Rahel Empl

Rund 39'000 Gäste erwartet Roche zum Jubiläumsfest auf dem Areal der Grenzacherstrasse am Freitag und Samstag. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte von Stress, Baschi und Stefanie Heinzmann, künstlerische Einlagen, Events für Kinder und allerlei Verpflegungsstände. Allerdings: Der Anlass ist nicht öffentlich. Zugang erhalten exklusiv Angestellte von Roche in Basel, Kaiseraugst und Grenzach-Wyhlen inklusive deren Familien sowie 1500 Haushalte aus der Nachbarschaft.

Die Kosten beliefen sich auf 350 Franken pro Person, gab Standortleiter Jürg Erismann am Montagmorgen bekannt. Damit gibt Roche rund 14 Millionen Franken für das gigantische Fest aus. «Wir möchten das Jubiläum dafür nutzen, den Mitarbeitenden und deren Familien Danke zu sagen. Ich persönlich freue mich sehr, nach der Pandemie wieder viele Kolleginnen und Kollegen im echten Leben zu treffen,» so Erismann dazu.

Grenzacherstrasse ab Mittwoch vollständig gesperrt

Der Aufbau für die Festivitäten hat bereits begonnen; auf der Paul-Sacher-Anlage wurde eine Show-Bühne installiert, die durchaus vom Format Openair-Festival ist. Weil sich die Party auf dem ganzen Gelände verteilt, wird die Grenzacherstrasse vollständig für den Verkehr (Autos, ÖV und Velos) gesperrt, und zwar ab morgen Mittwoch bis kommenden Dienstag. Roche habe frühzeitig einen entsprechenden Antrag bei den städtischen Behörden gestellt, so Erismann:

«Wir hoffen auf das Verständnis der Bevölkerung. Ein solches Jubiläum feiern wir ja nicht oft.»

Eine Umleitung des ÖV wird durch die BVB eingerichtet.

Ein bisschen kann aber auch die Bevölkerung teilhaben an der Feier zum 125-jährigen Bestehen des Pharmakonzerns in Basel und Kaiseraugst. Roche liess für eine halbe Million Franken einen virtuellen Kunstspaziergang entwickeln: Die ARTour zeigt digitale Kunstwerke an 14 Stationen zum Thema «Celebrate Life» unter der Kuration von Sabine Himmelsbach, die mittels der kostenlosen ARTour-App in der Stadt entdeckt werden können. So ist etwa auf der Paul-Sacher-Anlage zwischen Tinguely-Museum und Roche-Türmen das Werk ARpothecary’s Garden von Tamiko Thiel zu sehen. Klickt man in der App auf die plötzlich auftauchenden Apothekerfläschchen, werden animierte Heilpflanzen wie etwa der Rote Fingerhut oder der Schlafmohn freigesetzt.

Führungen im Bau 2 ab Herbst 2022 möglich

Auch der Chef findet's toll: Standortleiter Jürg Erismann posiert im virtuellen Heilpflanzengarten. Rahel Empl

Die ARTour entstand laut Roche in Kooperation mit Basel Tourismus, dem Haus der Elektronischen Künste und der Stadt Basel. Sie sei beliebig erweiterbar, sagt Erismann. «Bis dato gibt es solche digitalen Kunstausstellungen nur in London, Berlin und Tel Aviv. Wir sind stolz darauf, dass nun auch Basel mit von der Partie ist.»

Wer sich weniger für Kunst, dafür umso mehr für den nahezu fertig gestellten Roche-Turm Bau 2 interessiert, muss sich noch bis Herbst gedulden: Ab dann werden laut Roche Führungen angeboten. Touren im Bau 1 sind künftig nicht mehr möglich.