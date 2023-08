Jubiläum Der Rankhof wird 100 – und das soll gefeiert werden Mit verschiedenen Aktivitäten wird am Samstag, 2. September 2023, zwischen 11 und 21 Uhr das 100-jährige Jubiläum vom Sportzentrum Rankhof gefeiert.

Im Rankhof-Stadion spielt am Samstag der FC Basel Frauen gegen den FC St. Gallen 1879. Archivbild: Juri Junkov

Vor 100 Jahren wurde der Rankhof als polysportive Anlage im Basler Hirzbrunnenquartier mit einem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Nordstern und dem FC Concordia eingeweiht. Seitdem diente das Sportzentrum mit seinen vier Trainingsfeldern, dem Kunstrasenfeld und der Dreifach-Sporthalle sowie seinen sechs Tennisplätzen als Heimstätte verschiedener Sportclubs – darunter dem FC Nordstern und RTV 1879 – und bot Raum für allerlei Sport- und Spielveranstaltungen. Nun wird am Samstag das 100-jährige Jubiläum des Rankhofs gefeiert.

Logo der Jubiläumsfeier. Logo: jfs.bs.ch

So wirbt das Sportamt Basel-Stadt mit gleich zwei kostenlosen Matches für das Jubiläumsfest. Als abendliche Programmpunkte stehen ein Women’s Super League-Spiel zwischen den FC Basel Frauen und dem FC St. Gallen 1879 im Rankhof-Stadion, als auch ein Handball-Lokalderby zwischen dem im Rankhof heimischen RTV 1879 Basel und TV Birsfelden in der Rankhof-Halle an.

Am Nachmittag sind ein Postenlauf und verschiedene Matches zwischen den ansässigen Sportvereinen geplant. Das Sportamt verspricht ausserdem ein vielfältiges Verpflegungsangebot und die Band «Freaky Audio Machine» sorgt für die musikalische Unterhaltung. (gig)