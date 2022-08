Jubiläum «Die Sterne der Fasnacht»: Das Schnitzelbank-Comité zelebriert sein 100-jähriges Bestehen 300 Schnitzelbänklerinnen und -bänkler kamen am frühen Samstagabend mehr als gut gelaunt auf die Basler Theaterterrasse. Pandemiebedingt ein Jahr verspätet fand die Feier zum 100-Jahre-Jubiläum statt.

Die Comité-Schnitzelbänke treten an der Fasnacht im Theater Basel auf. Archivbild: Kenneth Nars

Die überaus originelle Einladung ging an sämtliche Bänkler, die je im Schnitzelbank-Comité gesungen haben. Der gewünschte Dresscode – bequem / elegant – gab prima vista einen würdigen, passenden Rahmen.

Kaum oben an der Treppe angekommen gab's das Getränk in die Hand. Prost links, prost rechts, prost mit aktuellen und vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen – weisch no …. Freude pur.

Georges Füglistaler

Die Gugge GmbH spielte auf und führte die Gäste teilweise mit Fasnachtsmelodien an die feierlich gedeckten Tische im Foyer. Statthalter Mathias Kuster begrüsste – er führte souverän und mit feinem Humor durch den ganzen Abend. Die Pfyffergruppe Spitzbuebe zelebrierten die Pfeifferkunst auf höchstem Niveau.

Schnitzelbank-Comité-Obmann Edi Etter. Juri Junkov

Nach der Vorspeise war der Auftritt von Obmann Edi Etter; ausser einem nostalgischen Vers der «Wäntele» verzichtete er bewusst auf die Versform und meinte unter anderem, das sei ein Familienfest und kein Galaabend.

Sein Dank ging auch an die Partner wie Restaurateure, Theater Fauteuil, an alle, die dazu beitragen, dass die Schnitzelbank-Formationen auftreten können. Voller Stolz erwähnte er auch, dass im Schnitzelbank-Comité eine Frau ist – Renate Hürner.

Recht hat Edi Etter, wenn er sagt, die Schnitzelbänkler sind die Sterne der Fasnacht. Es folgte ein Knalleffekt dem anderen, der «Pseudoschnitzelbank-Chor» 50 Sängerinnen und Sänger aus der Mitte der Bänkler gaben eine Persiflage zum Besten, was sich auf der Route aus der Sicht der Aktiven abspielt.

Grossratspräsidentin Jo Vergeat überzeugt mit kreativem Auftritt

Thomas Bär, der Radiomann, der lange Jahre den Querschnitt am Radio DRS moderierte, versetzte die Gäste mit nostalgischen Versen und Geschichten aus der Zeit der 60er-Jahre. Im Laufe des Abends kamen die Videos – Grussbotschaften auf der grossen Leinwand. Riesen-Gelächter bei den Voten von der Fischer-Wäscherei aus Wädenswil sowie bei Fussballlegende Karli Odermatt, alt Regierungsrat Hanspeter Wessels und Bundesrat Ueli Maurer. Bravourös, wie sich die beiden Comités (Fasnachts-und Schnitzelbank) vorstellten.

Grossratspräsidentin Jo Vergeat. Kenneth Nars

Das Mikrofon gehörte nun der Grossratspräsidentin Jo Vergeat. Sie wechselte mit einer erfrischenden Leichtigkeit zuweilen singend von Versform zu Prosa. Sie erhielt zurecht mehrfach Szenenapplaus und am Schluss Standing Ovations.

Regierungspräsident Beat Jans hatte es nach Jo Vergeat nicht einfach. Aber er übersprang die Hürde, ohne den Anspruch zu haben, sie zu toppen. Sein Schlusswort, «die Welt braucht mehr Schnitzelbänke», war Sinnbild des Abends.