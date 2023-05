Jubiläum Ein Jahr «K-Haus»: Die Betreiberfirma des Kaserne-Hauptbaus kämpft mit finanziellen Herausforderungen Vor einem Jahr feierte die Betreiberorganisation die Eröffnung des umgebauten Kaserne-Hauptbaus. Zumindest die Finanzen dürften aktuell wenig Anlass zum Feiern geben.

Die Plaza des Kaserne-Hauptbaus hier an der Eröffnung vor einem Jahr. Bild: Kenneth Nars

Ende April 2022 lud die Betreiberfirma des umgebauten Kaserne-Hauptbaus, die Firma K-Haus, zum Medienrundgang und präsentierte stolz die neuen Räumlichkeiten. Die Freude, endlich eröffnen zu können, war gross, kam es doch bei den Bauarbeiten zu mehreren Verzögerungen. Ein Jahr später zieht das «K-Haus» Bilanz: Das «Haus voller Möglichkeiten» biete der Stadt «eine Plattform, sich in ihrer Vielfalt zu präsentieren», heisst es in der Medienmitteilung vom Dienstag. In diesem Zusammenhang wird von einem grossen Erfolg bereits im ersten Jahr gesprochen.

Weniger euphorisch klingt der Abschnitt zur finanziellen Situation. Das erste Betriebsjahr sei für die Betreiberorganisation «finanziell herausfordernd» gewesen. Es sei zu Mehrkosten und Mindereinnahmen gekommen. Gründe dafür nennt das «K-Haus» mehrere: Projektverzögerungen, ungeplante Investitionen, mangelnde Erfahrungswerte etwa bezüglich der Nebenkosten, gestiegene Energiepreise, noch nicht umgesetzte Gastroprojekte Dritter, Bauarbeiten während des Betriebs und die Klärung von Zuständigkeiten.

Konkrete Zahlen werden erst im Sommer veröffentlicht

Das Konzept werde laufend auf seine wirtschaftliche Tragbarkeit überprüft und gegebenenfalls angepasst. Ob das aktuelle Konzept wirtschaftlich tragbar ist, will die Firma auf Anfrage nicht bekannt geben, genauso wenig, was «finanziell herausfordernd» konkret heisst. Die Jahresrechnung werde als Teil des Jahresberichts bis zum Sommer veröffentlicht.

Die K-Haus AG müsse einen kostendeckenden Betrieb gewährleisten, schreibt diese lediglich. In der Ausschreibung von 2020 stellte der Kanton die Forderung: «Die Betreiberorganisation muss sich eigenständig und nachhaltig finanzieren können». Der Kanton ging schon damals von einem Fehlbetrag von rund 100’000 Franken im ersten Betriebsjahr aus. Deshalb sollte sich der Betreiber ein Darlehen von 200’000 Franken organisieren.

Noch 30 bis 60 Arbeitsplätze offen

Recherchen der bz zeigten, dass die Firma K-Haus sogar ein Darlehen von 650’000 Franken organisierte. Geldgeberin ist die Wibrandis-Stiftung der Mäzenin Sabine Duschmalé-Oeri. Auf die Frage, wie viel dieser Summe bereits in Anspruch genommen wurde, verweist die Firma ebenfalls auf den Jahresbericht.

Die Eventvermietung sei sehr gut angelaufen, schreibt die K-Haus AG. Bis heute hätten über 468 öffentliche und private Veranstaltungen stattgefunden. Bei der Vermietung von Arbeitsplätzen bestehe hingegen «noch Potenzial für Auslastungsverbesserungen». 15 Organisationen und insgesamt 130 Menschen sind im ersten Jahr in den geteilten Arbeitsbereich eingezogen, darunter etwa Swisspeace, Afro Basel oder Terre des hommes Schweiz.

Wie viele Arbeitsplätze noch nicht besetzt sind, könne aufgrund des flexiblen Arbeitsplatzmodells nicht abschliessend gesagt werden. Aktuell gehe die K-Haus AG davon aus, dass sie je nach Mietmodell noch Arbeitsplätze für 30 bis 60 Personen anbieten können.