Jubiläums-Bildrausch-Filmfest in Basel abgesagt

Die Veranstalter haben nach eigenen Angaben bis zuletzt gehofft, das Filmfest in den Kinos am und auf dem Basler Theaterplatz doch noch durchführen zu können. Seit dem Bundesratsbeschluss vom vergangenen Donnerstag sei aber klar, dass im Juni eine Rückkehr zur Normalität im Kulturbetrieb nicht möglich sei, schreiben sie in einer Mitteilung vom Dienstag.

Vor zwei Wochen erst hatte die Regierung den Festivalmachern einen Beitrag von 125'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. Was mit diesem Beitrag nun geschieht, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen. Das Basler Präsidialdepartement hatte aber angekündigt, dass Kulturschaffende und -veranstalter, deren Aktionen wegen den Pandemiemassnahmen ausfallen, bereits zugesagte Staatsbeiträge nicht zurückerstatten müssen.