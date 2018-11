Das FC-Basel-Wappen gehört schon fast zum Stadtbild. Kaum eine Strasse, an der nicht mindestens eine Fahne des Klubs im Wind flattert. In den vergangenen Wochen sind auch auffällige Plakate mit dem Logo aufgetaucht. Sie stellen meist historische Wappen des FC Basel dar. Gezeichnet sind die Plakätli jedoch nicht – und so ist nicht klar, wer hinter der Kampagne steckt.

Es gibt aber Hinweise auf die Urheberschaft und den Zweck der Aktion. Zumindest in einem Fall besteht das Motiv aus einem Schriftstück, das für den Club eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Es handelt sich um die Annonce, die am 12. November 1893 in der «Basler Nationalzeitung» erschienen ist.

Die Inserenten laden zur «Gründung eines Footballklubs», steht da in Frakturschrift. Interessierte sollen «im oberen Saale der Schuhmachern-Zunft zu einer Besprechung» zusammen kommen, und zwar «nächsten Mittwoch Abends 8 1/4 Uhr».