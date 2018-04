Paris, Brüssel, Kopenhagen: Die Anschläge in Europa haben Spuren hinterlassen. Menschen wurden getötet, nur weil sie Juden waren. Auch in der Schweiz sorgen sich die jüdischen Gemeinden um ihre Sicherheit. Für die Evangelisch-reformierten Kirchen in beiden Basel ist das «beschämend».

Alle Bürger hätten ein Anrecht auf Schutz und Sicherheit. «In unserem Land soll niemand wegen seiner Religionszugehörigkeit in Angst vor Gewalt und Terror leben müssen», schreiben die beiden Kirchen in einer gemeinsamen Mitteilung. Dem Schutz religiöser Gemeinschaften sei deshalb besonders Rechnung zu tragen.

Allerdings: Für ihren Schutz müssen die meisten jüdischen Gemeinden auch heute noch selber sorgen. Das kostet viel Geld. Trotz grosser Sparanstrengungen schreibt die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) auch in diesem Jahr ein Defizit von über einer halben Million Franken.