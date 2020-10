Jürg Steiger wird neuer Ärztlicher Direktor

Prof. Dr. med. Jürg Steiger wird per 1. November 2020 neuer Chief Medical Officer (CMO) des Universitätsspitals Basel, wie das Unispital am Donnerstag in einer Medienmitteilung kommunizierte.

Jürg Steiger hat 1985 an der Universität Basel das Staatsexamen gemacht und 1989 promoviert. Seit 1999 hat er eine Professur inne.

Innerhalb der neuen Organisation 2021+ komme dem ärztlichen Direktor als Mitglied des Trios in der Spitalleitung eine wesentlich stärkere Führungsrolle zu, so das Unispital. Zusammen mit der Pflegedirektorin und dem Chief Financial Officer werde er, unter der Führung des Spitaldirektors, Dr. Werner Kübler, das Kerngeschäft leiten.