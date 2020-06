Junge Rosaflamingos im Zolli – Der «Kindergarten» wächst

Ab sofort kann man die Tickets für den Zoo Besuch in Basel ganz einfach von zu Hause aus kaufen. Will man also die Warteschlange an der Kasse umgehen, kann man das Ticket ausdrucken und direkt den Eingang «Abo / Online Tickets» Tickets passieren. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, sein elektronisches Ticket auf dem Smartphone vorzuweisen.