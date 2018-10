Das junge Berliner Modelabel «24colours» eröffnet seinen ersten Laden in der Schweiz. Am Freitag 12. Oktober öffnet die Boutique an der Freien Strasse in den Räumlichkeiten der ehemaligen Navyboot-Filiale ihre Tore.

Das Label wurde 2009 in Berlin gegründet und betreibt inzwischen über 30 Stores in Deutschland, sowie einen Online-Shop. Ein Augenmerk legt die Modemarke nach eigenen Angaben auf nachhaltig produzierte Ware.

Shop-Eröffnung: Freitag 12. Oktober 10 Uhr Freie Strasse 44, 4001 Basel