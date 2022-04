Junges Theater Basel Neue Produktion «POV:»: Wenn die Freundschaft voll fett hält Die neue Produktion «POV:» des Jungen Theater Basel eröffnet jungen Menschen mit Geschlechtsidentitätsfragen einen Raum zum Nachfragen.

Freundschaft als Heilmittel: Ying (Cléa Barbier, r.) in einer Erinnerungssequenz. zvg/Uwe Heinrich

Es berührt, wie die Darstellenden in «POV:» zwar Fiktives kreieren, dabei aber durchaus sich selbst zeigen. Mit technischen Kniffen gelingt der Inszenierung von Anna Fries eine Umsetzung, welche die jungen Agierenden nicht blossstellt. Der Bühnenraum ist lediglich mit zwei unterschiedlich grossen Leinwänden als Projektionsflächen ausgestattet. Das Publikum sitzt auf Kissen oder Stühlen, so gemütlich, wie es gefällt. Adi – jung und smart – instruiert alle Anwesenden, wann und wie sie mitentscheiden und damit den Verlauf des Abends mitgestalten. Wir seien Teil eines Live-Film und -Games.

Adi und Ying telefonieren miteinander und sorgen sich, weil Elio eine Handypause einlegt. «Hey, es isch irgendwie voll weird.» Sie beschliessen, dass Ying zu dessen Wohnung geht und nach dem Rechten schaut. Aber niemand öffnet – trotz Klingeln. Nachdem Ying unter einem «creepy» Hasen einen Schlüssel entdeckt, folgen wir ihr via Livestream ins Daheim von Elio.

Das Bühnenbild von Jennifer Merlyn Scherler ist hier wirksam. Die Ausstattung der Wohnung gibt Ying, Adi und dem Publikum Hinweise auf Elios wirkliches Leben. Seine «friends» Ying und Adi erhoffen sich Aufschluss über den Verbleib von Elio, und das Publikum ist darauf erpicht, gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu treffen, um diesen ausfindig zu machen.

Dort anknüpfen, wo wir Fragen mit uns rumtragen

Das Stück von Anna Fries gibt den Blick frei auf junge Menschen, die sich mit ihrer Geschlechtsidentität befassen, weil die Binarität «Mann und Frau» für sie nicht stimmig ist. Adi fühlt sich nichtbinär und Elio ist ein Transmann. «Transmännlich» bezeichnet Menschen, die bei ihrer Geburt nicht dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurden, die sich aber als männlich oder teilweise männlich identifizieren.

Und Ying ist eine Cis-Frau. Also eine Person, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurde und sich auch als Frau identifiziert. Im Verlaufe des Abends fällt eine Vielzahl an Begriffen – und auf der kleinen Leinwand sehen wir den laufenden Chat zwischen Adi und Ying.

Elio (Louis Gebbia, r.) setzt sich mit unterschiedlichen Männlichkeitsbildern auseinander. zvg/Uwe Heinrich

Uwe Heinrich, dem Leiter des Jungen Theater Basel und Dramaturgen von «POV:», ist es ein Anliegen, jungen Menschen unaufdringlich eine Plattform zu bieten. Damit diese Themenbegriffe lesend oder hörend aufschnappen. Wodurch es möglich wird, dort anzuknüpfen, wo wir selbst Fragen mit uns herumtragen. Heinrich sagt: «Wir wollen nicht belehren, sondern wir schneiden Begriffe an, denen das Publikum im Gespräch danach gemeinsam auf den Grund gehen kann.»

Er erzählt, wie er in den Theaterkursen des Jungen Theater Basel oftmals Menschen entdeckt, die er in der Folge als Darstellende oder Leitende für Produktionen engagiert. Anna Fries hat erstmals 2005 in «Fucking Amal» im Jungen Theater Basel gespielt. «Manchmal sind während eines Kurses persönliche Entwicklungen hautnah mitzuerleben und eine Produktion hilft den jungen Agierenden, das eigene Thema erweitert zu reflektieren.»

Ein Abend, der von Ehrlichkeit lebt

«POV:» ist ein Stück, das mit Absicht entdramatisiert. Haben wir Fragen zur Geschlechtsidentität, dann ist das keinerlei Grund zur Aufregung, sondern Anlass, um Ähnlichgesinnten zu begegnen. Im Live-Film und -Game von Anna Fries spielt Freundschaft eine zentrale Rolle und ist über gänzlich gelungene Selfie-Filmaufnahmen mitzuerleben. Freundschaftliche Zärtlichkeit ist heilsam, wenn sich die Frage, wer ich bin, heftig aufdrängt. Der Abend ist alles andere als «awkward», sondern zeugt von einer grossen Ehrlichkeit mit sich selbst.

Für Menschen, die sich mit dem bei der Geburt erhaltenen Geschlecht eins fühlen, und für schon etwas ältere Semester zeigt sich in dieser Produktion ein authentisches Abbild dessen, womit sich junge Menschen heute beschäftigen. Es sind die klassischen Rollenbilder, die sie mit Vehemenz und gänzlich hinter sich lassen.

Selbst wenn die äusserliche körperliche Auseinandersetzung zuweilen übergross und -wichtig wirken kann, so muss doch fast jeder Mensch eingestehen, dass man/frau in der Jugend selbst vor dem Spiegel stand und sich oftmals einsam kritisch beäugte. Die heutige Jugend jedoch versteckt sich nicht, sondern lebt und trägt diesen Prozess sichtbar nach draussen und hält uns damit einen wertvollen Spiegel der innergesellschaftlichen Umbrüche vor.