Jungpartei Der Basler Jonas Lüthy ist neuer Vizepräsident der Jungfreisinnigen Schweiz An der Jahresversammlung der Jungfreisinnigen Schweiz (JFS) in St. Gallen wählten die Anwesenden den Basler Jonas Lüthy zum Vizepräsident der JFS.

Der 20-jährige Jonas Lüthy aus Basel ist neuer Vizepräsident der Jungfreisinnigen Schweiz (JFS). Die Jungpartei der FDP wählte Lüthy am Wochenende in die Parteileitung. Seit 2020 wirkt Lüthy bereits im Vorstand der nationalen Jungpartei. Er beerbt Jill Nussbaumer aus dem Kanton Zug in dieser Position.

Besonders seine Kampagnenarbeit beim Referendum gegen die «Lex Netflix» wird von der Jungpartei lobend erwähnt. Dieses Engagement, sowie sein Erfahrung im Umgang mit Medien mache ihn zur idealen Besetzung für diesen Posten, schreibt die Partei.

Bereits jetzt ist Lüthy Präsident der Jungfreisinnigen Basel-Stadt. Er wird dieses Amt auch in Zukunft ausüben. «Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung als Vizepräsident. Das Engagement des Jungfreisinns, der liberalen Speerspitze der FDP, ist gefordert» wird Lüthy in der Medienmitteilung der Jungfreisinnigen Basel zitiert. (ama)