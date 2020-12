Juristischer Graubereich: Basler Strafverteidiger sucht auf Twitter nach angeblich fehlbarem Polizisten

Der Basler Strafverteidiger Andreas Noll gilt als unbequemer Gegner im Gerichtssaal. Doch mit seiner neusten Aktion lehnt sich der Jurist weit aus dem Fenster: Am vergangenen Freitag stellte er zwei Fotos eines Basler Polizisten auf den Kurznachrichtendienst Twitter, verbunden mit der Frage: «Wer kennt diese Polizist*in?» Die Person habe am 4. Juli während einer Solidaritätsdemo für die Angeklagten in den Basel Nazifrei-Prozessen einem Jugendlichen grundlos und ohne Vorwarnung Pfefferspray in die Augen gespritzt. Der junge Mann habe während 30 Minuten nichts mehr sehen können und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Mit seinem Tweet sorgt Noll online für Diskussionen und begibt sich in den juristischen Graubereich. Denn Internetfahndungen sind sehr umstritten – erst recht, wenn eine Privatperson zum Mittel des Online-Prangers greift. Dass die Strafverfolgungsbehörden zu diesem Mittel greifen, hat sich in den vergangenen zehn Jahren als Praxis etabliert. Vor allem im Zusammenhang mit Ausschreitungen bei Fussballspielen oder Demonstrationen, aber vereinzelt auch für die Suche nach Einzeltätern, griff die Staatsanwaltschaft bereits mehrfach auf dieses Mittel zurück.

Fahnder veröffentlichten Fotos von 20 Personen

So auch im Zusammenhang mit den Ausschreitungen nach der unbewilligten Demonstration gegen die Kundgebung der rechtsnationalen PNOS im November 2018: Rund ein Jahr später veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Bilder von insgesamt 20 Personen, gegen die Verfahren wegen Verdachts des Angriffs, des Landfriedensbruchs, der Körperverletzung, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der Nötigung sowie der Störung des öffentlichen Verkehrs geführt wurden – zu Beginn unkenntlich gemacht, nach zwei Wochen unverpixelt. Insgesamt zehn Personen wurden so zusätzlich identifiziert. Die rund 60 Prozesse gegen die Demonstranten laufen seit mehreren Monaten beim Basler Strafgericht und sorgen regelmässig für Diskussionen und Kundgebungen.

Auch Noll vertritt in den Verfahren mehrere Angeklagte. Dabei hat er auch beim Appellationsgericht Beschwerde gegen die Öffentlichkeitsfahndung eingelegt, und ist abgeblitzt. Das öffentliche Interesse an der Publikation des Fotos der Person zwecks Identifikation sei höher zu gewichten, als deren Interesse am Schutz ihrer Persönlichkeit, urteilte das Gericht.

«Mir geht es nicht um die Identität des Polizisten»

Auf diesen Entscheid des Appellationsgerichts beruft sich Noll auch bei seiner Aktion. «Das Appellationsgericht hat entschieden, dass die Staatsanwaltschaft das darf. Nach dem Grundsatz der Waffengleichheit darf ich das entgegen meiner ursprünglich vertretenen Meinung auch. Mir wäre es auch lieber, das Appellationsgericht hätte anders entschieden», schreibt er auf Twitter, als er unter anderem von Berufskollegin Manuela Schiller, eine Szeneanwältin bei Fussballfans, kritisiert wird.