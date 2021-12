Gemeindepolitik Anliegen von Jungen sollen stärker gewichtet werden: Juso mischt den Riehener Wahlkampf auf Die Jungpartei fordert, dass Junge in der Riehener Politik mehr Gehör finden und tritt aktiv im Wahlkampf auf.

Die Juso will im Riehener Einwohnerrat Platz nehmen: Drei Kandidierende treten an. Kenneth Nars

Bis anhin war die Riehener Gemeindepolitik ein Feld für die etablierten Parteien. Jungparteien traten bis anhin, anders als bei nationalen und kantonalen Wahlkämpfen, wenig bis gar nicht in Erscheinung. Das ändert sich nun schlagartig. Die Juso Basel-Stadt tritt selber mit drei Kandidierenden für die Einwohnerratswahlen am 6. Februar an. Noé Pollheimer, der bereits im Einwohnerrat sitzt, Joris Fricker und Salome Hoenen treten nicht nur unter dem Namen der SP Riehen-Bettingen, sondern auch unter jenem der Juso Basel-Stadt an.

«Damit soll Riehen, welches eher für seine hohe Altersquote bekannt ist, auch für Junge Gehör entwickeln und deren Anliegen stärker gewichten», schreibt die Juso in einer Mitteilung. «Ein Parlament mit einem Altersdurchschnitt von beinahe 60 Jahren kann jugendlichen Anliegen nur schwer Rechnung tragen. Daher engagiert sich die Juso in Riehen, um für eine junge und fortschrittliche Politik zu kämpfen», sagt Joris Fricker.

Juso als Risiko für die Wiederwahl?

Der Wahlkampfeintritt der Juso sei nicht als Angriff auf die etablierten Kräfte zu verstehen, betont Noé Pollheimer gegenüber der bz. «Es ist vielmehr ein Zeichen an alle Parteien, dass sie Junge ernst und auf ihre Listen nehmen sollen.» Pollheimer sieht «sehr gute Chancen», dass alle drei Juso-Kandidierenden gewählt werden. Ein Risiko, dass gerade auch seine eigene Wiederwahl unter der Flagge der Juso gefährdet sein könnte, sieht das aktuell jüngste Mitglied im Riehener Gemeindeparlament nicht. Und wenn, dann gehe er dieses Risiko aus Überzeugung bewusst ein, um für die Werte der Juso einzustehen.

Die Juso will langfristig in Riehen stärker Fuss fassen. Deshalb hat ihr Eintreten in den Wahlkampf auch symbolischen und strategischen Charakter. Eine eigene Sektion für Riehen sei aber nicht das Ziel, versichert Noé Pollheimer. «Wir wollen als Juso in Zukunft verstärkt in Riehen mitreden und mitspielen.» Wie und wo lässt Pollheimer offen.

Es sei an der Zeit, «in Riehen die progressiven Kräfte zu stärken und proaktiv die Dinge anzupacken». Die Juso unterstützt explizit auch die beiden Gemeinderatskandidierenden der SP, Edibe Gölgeli und Guido Vogel.