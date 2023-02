Källerstraich «Drei Antikeerper» gegen politische Korrektheit: Källerstraich begeisterte mit frechen Pointen und rhetorischer Stärke Die Marionetten führten in der Vorfasnachtsveranstaltung quer durch die Basler Polit- und sonstige Landschaft.

Vorfasnachtsveranstaltung Källerstraich im Basler Marionettentheater. Juri Junkov

Bissig, frech und ohne Tabus. So präsentiert sich die Vorfasnachtsveranstaltung Källerstraich bereits seit neun Jahren, als sie das erste Mal stattgefunden hat. Und das soll auch dieses Jahr nicht anders sein, wie an der Premiere am Freitag im Basler Marionettentheater klar wurde. Bereits der Prolog der Veranstaltung setzte die Messlatte durch seine rhetorische Stärke hoch. Das Publikum kam aber im Verlauf des Abends in den Genuss, dass sie kontinuierlich weiter nach oben kletterte.

Besonders die Rahmenstücke mit den «Drei Antikeerpern» Heinz, Sämi und Werni liessen das Publikum in Gelächter ausbrechen. Die drei Marionetten führten entlang diverser Sujetsitzungen durch den Abend, wobei sie immer wieder herauszufinden versuchten, was man denn noch sagen dürfe. Scheinbar aus Trotz platzt Heinz in einer Szene der Kragen und er singt Wörter, die auf offener Strasse wahrscheinlich zu dem ein oder anderen entrüsteten Blick geführt hätten.

Alle Billette bereits ausverkauft

Ebendiese Grenzüberschreitungen scheinen einen grossen Teil des Charmes des Källerstraiches auszumachen. In den alten Gemäuern des Marionettentheaters gelingt es den Mitwirkenden, die kleinen und grösseren Frechheiten in einem beschaulichen Rahmen stattfinden zu lassen. Beinahe scheinen die Zuschauenden zu vergessen, dass sie nicht alleine im Saal sind.

Nebst politischer Korrektheit ging es in den Rahmenstücken um Blätterdaig, Mürbedaig und sonstige Ausprägungen des Basler Daig. Immer wieder Thema war auch der FC Basel oder das Musical Theater, dass zum Schwimmbad werden soll. Heinz, Sämi und Werni philosophieren anlässlich dessen über die Auswirkungen auf die Kulturwelt durch den Umbau. Chloraline, Dirty Swimming, Sister Nackt und Splash Act sind nur einige der Ideen, die im Raum stehen.

Juri Junkov

Doch was bedeutet das Verschwinden von Kulturinstitutionen eigentlich für den Källerstraich? Wird das Marionettentheater zur Sauna und damit der Zehnterkeller zum Zedern-Keller? Es sind solche, simple aber auf den Punkt gebrachten Pointen, die an diesem Abend zu zahlreichen Höhepunkten führten.

Einen besonderen Lacher gab es auch, als die drei Charaktere sich im anatomischen – oder anatolischen? – Museum herumtreiben. Nach einem Zwischenfall fragt Sämi Heinz entnervt «Was an ‹nit aalänge› hesch nit verstande?», «S nit» erwidert Heinz.

Insgesamt neun Vorstellungen wird es geben, die Derniere findet am 19. Februar statt. Sämtliche Billette sind bereits verkauft. «Das ist mittlerweile Normalität beim Källerstraich» sagt Daniel Jansen, Geschäftsleiter des Marionettentheater Basel nach der Premiere. Bereits seit mehreren Jahren ist der Källerstraich kein Geheimtipp mehr. Sein Überleben hängt – anders als die Hauptdarstellerinnen und -darsteller des Abends – längst nicht mehr am seidenen Faden.

Eine Hommage an vergangenes zum Abschluss

Etwas weniger prominent als bei anderen Vorfasnachtsveranstaltungen waren die musikalischen Einlagen platziert. Aufgetreten ist die Pfyffergruppe Ego-Säu, teils begleitet durch Top-Secret Tambour Andy Borer, der durch ein Solo kurz vor der Pause einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Die Ego-Säu glänzten derweil ohne klassische Märsche, stattdessen wählten sie rhytmisch komplexe Märsche wie der Swingbääse und der Quarantella, wobei sie sich entlang der Melodie beinahe so bewegten, als wären auch sie Marionetten.

Nebst den Rahmenstücken und den musikalischen Zwischentönen sind auch zahlreiche Schnitzelbänke unter den Mitwirkenden. Jeweils sechs treten pro Aufführung auf, an der Premiere waren dies unter anderem dr Fäärimaa und d Brunzguttere. Bei anderen Vorstellungen dürfen sich die Zuschauenden, die ein Ticket ergattern konnten, auch auf den Doggter FMH, den Heiri und den Schyynhailig freuen.

Die Schlussnummer «Dr Abschyydsvärs», vorgetragen durch Heinz, Sämi und Werni, inkludierte eine Hommage: Die Melodie zwischen den Versen stammt von der ehemaligen Schnitzelbank Stächmugge aus den 80er Jahren.