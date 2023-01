Käppelijoch Die Mittlere Brücke trennt sich von den Liebesschlössern Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement montierte das Gitter des Käppelijoch ab, um die vielen Schlösser zu entfernen. Auslöser ist der Vogel Gryff.

Das BVD entfernt die Schlösser beim Käppelijoch auf der mittleren Brücke. Bild: Juri Junkov

Am Mittwoch fährt pünktlich um 7 Uhr ein Lieferwagen des Tiefbauamts auf die Mittlere Brücke und hält auf dem Bordstein vor dem Käppelijoch. Vier Mitarbeiter in leuchtender Uniform montieren innert weniger Minuten die beiden Flügel des Gitters ab. Diese werden sodann samt unzähliger Schlösser, die Personen als Liebesbeweis am Gitter angebracht hatten, auf die Ladefläche des Transporters geladen.

Das Bau und Verkehrsdepartement (BVD) Basel-Stadt teilte bereits am Vortag mit, dass das Metallgitter des Käppelijochs abmontiert werde. «Das Gitter wird anschliessend in der Werkstatt des Tiefbauamts von den Schlössern befreit», schreibt das BVD in einer Mitteilung.

Das Gitter werde am Donnerstag wieder montiert. So sei es rechtzeitig zum Vogel Gryff, der am Freitag stattfinden wird, wieder an seinem Platz. Der Feiertag sei auch der Auslöser für die Aktion. Das Organisationskomitee des Vogel Gryffs habe einen Antrag gestellt, dass die Schlösser entfernt werden.

Zwei Wochen bleiben den Verliebten

Allerdings werden die Schlösser auch sonst immer wieder routinemässig aufgebrochen und entsorgt: «Wir entfernen die Schlösser, wenn sie Überhand nehmen», sagt Sarah Schmid, Mediensprecherin des BVD. So wurde der Antrag des Organisationskomitees auch deshalb berücksichtigt, weil eine Entfernung so oder so in nächster Zeit wieder angestanden wäre.

Provisorisch dient eine Holzwand als Abdeckung. Bild: Juri Junkov

Wer sein Schloss zurück haben will, kann sich in den nächsten zwei Wochen beim Tiefbauamt melden. Nach Ablauf dieser Frist werden die Schlösser entsorgt, schreibt das BVD.