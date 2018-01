Der Basler SP-Nationalrat Beat Jans bestätigt nun, was die «Schweiz am Wochenende» bereits berichtet hatte: Er wird in das Rennen um die parteiinterne Nomination für die Ständeratskandidatur steigen. Damit ist er in diesem Wahlkampf der direkte Gegenspieler der Basler SP-Finanzdirektorin Eva Herzog. Deren Ambitionen auf die Nachfolge von SP-Ständerätin Anita Fetz sind schon lange bekannt.