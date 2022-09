Kandidatur Knapp 13 Millionen für die Uefa Women's Euro 2025: So prognostiziert der Basler Regierungsrat die Bruttokosten Die Schweiz kandidiert für die nächste Frauenfussball-EM in drei Jahren. Basel soll einer der Hauptaustragungsorte werden. Der Regierungsrat befasst sich deshalb mit den Kosten eines allfälligen Heimturniers.

Die Schweizer Frauen-Nati könnte 2025 im Basler Joggeli auflaufen. Annika Buetschi

Im Juli des laufenden Jahres hat der Regierungsrat in einem Brief an den Schweizerischen Fussballverband die Kandidatur der Schweiz für die nächste Frauen-Europameisterschaft bestätigt und Basel als Austragungsort unterstützt.

Zwei Monate später beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat eine Rahmenausgabebewilligung von 12,9 Millionen Franken für die Durchführung der Uefa Women's Euro 2025 in der Schweiz statt zu geben. Auch Basel als einer der Hauptaustragungsorte soll bewilligt werden.

Beim genannten Betrag handelt es sich gemäss der Regierungsmeldung vom Dienstagnachmittag um die Bruttokosten, die je nach Beiträgen von Bund und weiteren möglichen Partnerinnen und Partnern noch sinken könnten.

Weiterentwicklung und grosse Chance

Das Turnier wird im Juni/Juli 2025 während 25 Tagen ausgetragen. 16 Teams werden insgesamt 31 Spiele bestreiten. «Eine Fussball-EM in der Schweiz wäre eine riesige Chance für den Frauenfussball», sagte Tatjana Haenni, damalige Direktorin des Frauenfussballs beim SFV, im vergangenen Juli gegenüber dieser Zeitung.

Ebenfalls im Juli äusserte sich der Regierungsrat wie folgt zur Kandidatur: «Die Kandidatur ist insbesondere ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung und die Positionierung des Frauenfussballs. Die internationale Ausstrahlung für die Schweiz und Basel könnte ausserdem positiv genutzt werden.»