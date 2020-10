Kanton Basel-Stadt unterstützt Hotellerie, Gastronomie und Tourismus mit 15 Millionen Franken

Wie der Basler Regierungsrat am Dienstag mitteilt, erlässt er die Verordnung betreffend Unterstützungsprogramm. Diese halte fest, dass für diese Unterstützungsleistungen maximal 15 Millionen Franken aus dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingesetzt werden.

In erster Linie sollen Unternehmen der Hotellerie und der Gastronomie berücksichtigt werden. Die Verordnung tritt am 1. November 2020 in Kraft.

Der Regierungsrat könne weitere Unternehmen aus der Tourismusbranche berücksichtigen, die wegen der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ebenfalls einen «längerfristigen und namhaften Umsatzrückgang erleiden», heisst es weiter.

Der Regierungsrat hat ein Fachgremium eingesetzt, das über die Gesuche entscheiden wird

In einem ersten Schritt werde ein Fachgremium die näheren Bestimmungen zur Berechnung der Unterstützungsbeiträge entwerfen und diese dem Regierungsrat zum Beschluss vorlegen. Dabei würden Umfang und Form des Gesuchs eine tragende Rolle spielen. Ab diesem Zeitpunkt können die Gesuche beim Kanton eingereicht werden.

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, sollen Gesuche, die auf kantonaler Ebene genehmigt werden können, dem Bund weitergeleitet werden. Dort können gemäss dem Covid-19-Gesetz weitere Unterstützungsbeträge ausgerichtet werden.