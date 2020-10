Kanton behält Vorstadtvilla

Der Rheinhof an der St. Alban-Vorstadt bleibt in Staatsbesitz. Dies gab die Basler Regierung gestern bekannt. Im ehemaligen Hauptsitz des Gesundheitsdepartements sollen in den oberen Geschossen «altersgerechte Mietwohnungen» entstehen, im Erdgeschoss ist «eine ruhige öffentliche Nutzung» geplant.