Kanton nutzt Bauarbeiten aus: Mehr Bäume fürs Wettstein-Quartier

Im Geviert zwischen Wettsteinallee/Grenzacherstrasse und Peter Rot-Strasse müssen die Strassen und Versorgungsleitungen saniert werden. Die dazue notwendigen Arbeiten sind mit der Erneuerung des Roche-Firmenareals koordingiert. Der Strassenbau und die Gebäude von Roche werden gleichzeitig fertiggestellt werden. Das schreibt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement in einer gemeinsamen Mitteilung mit IWB und Roche.

Im Rahmen der Erneuerungen nutzt der Kanton die Gelegenheit und erhöht die Verkehrssicherheit. Fussgängerübergänge an Kreuzungen werden zum Beispiel übersichtlicher und kürzer, heisst es in der Mitteilung. An den Haltestellen im Geviert könne man künftig stufenlos in den Bus ein- und aussteigen. Zudem gibt es bei den Bushaltestellen neue Sitzgelegenheiten und Billettautomate.

110 neue Bäume

Ausserdem soll das betroffene Quartier grüner werden. Die Wettsteinalle und die Peter Rot-Strasse sollen dementsprechend wieder zur durchgehenden Baumalle werden. Und die Stadtgärtnerei pflanzt in der Grenzacherstrasse neue Bäume und Hecken. Insgesamt sollen gemäss Mitteilung 110 Bäume gepflanzt werden.

Im Geviert entstehen zudem rund sechs zusätzliche Parkplätze, schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement weiter. In der Wettsteinallee entsteht eine neue Fernwärmeleitung, mit welcher IWB die angrenzenden Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen kann. Später wird die Fortführung dieser Leitung auch Teile des Hirzbrunnen-Quartiers erschliessen, heisst es weiter.

Sperrungen während den Sommerferien

Die nötigen Bauarbeiten finden in Etappen statt. Begonnen werden soll im Frühling 2021 in der Wettsteinallee und wenig später in der Peter Rot-Strasse. Anfang 2023 wird die Erneuerung der Peter Rot-Strasse und der Chrischonastrasse abgeschlossen sein. 2024 enden die Arbeiten in der Grenzacherstrasse und der Wettsteinallee.

Damit die Fahrbahn erneuert werden kann, müssen in den Sommerferien 2022 die Peter Rot-Strasse gesperrt werden. In den Sommerferien 2023 und 2024 müssen die Grenzacherstrasse beziehungsweise die Wettsteinalle gesperrt werden. Umleitungen werden signalisiert werden.