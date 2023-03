Kantonale Schulkonferenz Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer macht nun doch einen Schritt in Richtung Förderklassen Bei der Gesamtkonferenz der Kantonalen Schulen kommt Conradin Cramer belasteten Lehrpersonen deutlich entgegen: «Lerninseln», «Fördergruppen» und «Spezialangebote Plus» sollen die Integrative Schule flexibilisieren.

Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sollen künftig in speziellen Fördergruppen unterrichtet werden. Bild: Sandra Ardizzone

«Unsere Schule braucht jede und jeden von Ihnen. Heute ist die Gelegenheit noch stärker, miteinander ins Gespräch zu kommen», beginnt der Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer seine Rede bei der diesjährigen Gesamtkonferenz der Kantonalen Schulen. Und ja, er habe sich ein Gipfeli in der Eingangshalle sichern können, antwortet Cramer dem Präsidenten der Kantonalen Schulkonferenz Simon Rohner auf dessen Frage und hält das ergatterte Gebäck zum Beweis vor die Kameras. Wohlwollendes Lachen aus dem Publikum.

Dann kommt Cramer direkt zur Sache: Die Zahl verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler sei massiv gestiegen, sagt der Bildungsdirektor. Und zwar so sehr, dass einige der Lehrpersonen sehr stark belastet seien. Dagegen müsse unbedingt vorgegangen werden.

Fördergruppen für Kinder mit Lernschwierigkeiten

Cramer betont: Basel-Stadt sei einer der ersten Kantone, der die Integrative Schule konkret umgesetzt habe und diese solle auch bleiben. Soweit die bekannte Haltung. Aber sie müsse sich den gewachsenen Herausforderungen anpassen. «Wenn die Integration im Grossen gelingen soll, muss im Kleinen mehr Zirkulation möglich sein», setzt Cramer zu seiner grossen Ankündigung an.

«Ich bitte Sie einfach, das noch ein bisschen für sich zu behalten, weil das noch nicht final beschlossen ist.» Die versammelte Menge von über 5000 Personen bricht in schallendes Gelächter aus. Was Cramer schliesslich zu sagen hat, kommt fast schon einem Paradigmenwechsel im Erziehungsdepartement gleich:

Den Lehrpersonen sollen mehr «Lerninseln» zur Verfügung gestellt werden. An diese sollen sie unkompliziert akut verhaltensauffällige Kinder schicken können. Neu sollen ausserdem kleine Fördergruppen entstehen, die Kinder mit Lernschwierigkeiten besuchen können. Cramer spricht bewusst nicht von Förderklassen, wie diese von der Initiative des Lehrpersonenverbands Freiwillige Schulsynode Basel-Stadt gefordert werden. Diese Gruppen sind daher auch betont nicht für verhaltensauffällige Kinder gedacht.

Auch in Sonderschulen soll mehr separiert werden

Ausserdem sollen die Kindergärten mehr Ressourcen zur Förderung erhalten. Cramer kommt in diesem Zusammenhang nochmals auf den Beschluss zu sprechen, die kindliche Frühförderung in Deutsch von zwei obligatorischen Halbtagen pro Woche auf drei zu erhöhen.

«Wenn wir die Regelschule entlasten wollen, müssen wir zunächst die Spezialangebote entlasten», fährt Cramer fort. Zu diesem Zweck plane das Erziehungsdepartement die Einführung eines sogenannten Spezialangebots Plus. Dieses sei für die Kinder gedacht, die so eine intensive Betreuung benötigen, dass sie nicht in den ordentlichen Klassen des Spezialangebots aufgenommen werden könnten.

Cramer kommt auch auf die Bildungsverwaltung zu sprechen: «Es stimmt, wir sind zu langsam.» Das Basler Erziehungsdepartement, das wegen seiner Entscheidungsgewalt in Personalfragen und seiner zentralistischen Arbeitsweise von Lehrpersonen auch schon als «Death Star» bezeichnet wurde, will deshalb mehr Ressourcen in die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Schulen stecken, Abläufe vereinfachen und den Schulen mehr Kompetenzen zugestehen.

Zum Abschluss geht Cramer auch kurz auf die Sekundarstufe II und somit eines seiner Lieblingsthemen ein: «Die Diskussionen um Ranglisten, Leistungsnoten für Lehrpersonen, ein Verbot von Pensen unter 50 Prozent bringen unsere Schulen nicht weiter.» Dann muss auch noch ein bisschen verdecktes Eigenlob sein: «Ich wehre mich gegen solche Ideen und konnte diese dank Ihrer Unterstützung erfolgreich verhindern.»

Ein Schritt zurück zu mehr Separation?

Die von Cramer vorgestellten Massnahmen wurden von einer Fachgruppe erarbeitet, die laut Cramer viele Gespräche mit Fach- und Lehrpersonen sowie Schulleitungen geführt hat. Er betont: «Das ist nicht am Schreibtisch erarbeitet worden, sondern im Austausch mit der Praxis.» Ausserdem sei eine breite Konsultation geplant.

Die Stimmung im Saal ist aufgekratzt. Cramers Ankündigungen stossen unter den Lehrpersonen auf sehr grosse Zustimmung. Weniger Begeisterung lösen die Worte des Bildungsdirektors bei drei Fachpersonen für Inklusion aus, die seine Rede mit zunehmender Besorgnis verfolgt haben.

«Ich kann den Frust der Lehrpersonen durchaus nachvollziehen», sagt eine Pädagogin für Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung. «Die Klassen sind zu gross, die Lehrpersonen sind überfordert.» Aber nun Fördergruppen einzuführen, sei ein Schritt zurück zur Separation und weg von der Inklusion.

Die Heilpädagogin, die daneben sitzt, fügt hinzu: «Von dieser Massnahme profitieren Lehrpersonen, die Frontalunterricht machen wollen.» Inklusiver Unterricht sehe anders aus. Doch dieser erfordere einen Paradigmenwechsel, zu dem viele Lehrpersonen schlicht nicht bereit seien.

Namentlich wollen diese Personen mit ihrer Kritik an den jüngsten Entwicklungen jedoch nicht in der bz auftreten. Da müssten sie erst einmal die Schulleitung fragen, und die braucht für jegliche Kommunikation mit den Medien grünes Licht vom Erziehungsdepartement.