Kantonsbeiträge Basel-Stadt und Baselland haben die Unirechnung für 2024 aufgeteilt Welcher Kanton wie viel an die Uni bezahlt wird alle vier Jahre neu ausgehandelt und dann für jedes Jahr neu austariert. Entscheidender Faktor dabei ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kantone. Nun haben sich die Kantone auf die definitive Rechnung für das Jahr 2024 geeinigt.

Die beiden Basel haben die Kosten für 2024 aufgeteilt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Insgesamt 340 Millionen Franken bekommt die Universität Basel 2024 von den beiden Basel. Dieser Globalbeitrag der Kantone wird jeweils für einen Zeitraum von vier Jahren festgelegt. Für die derzeitige Periode von 2022 bis 2025 steigt der Betrag kontinuierlich von 333,7 Millionen im Jahr 2022 auf 344,5 Millionen im Jahr 2025 an.

Für jedes Jahr wird der Anteil der Kantone Baselland und Basel-Stadt am Globalbeitrag neu angepasst. Massgebende Grösse dabei ist die wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kantone. Die Zahlen, nach denen die ökonomische Stärke der Kantone bemessen wird, stammen von der eidgenössische Finanzverwaltung und werden aus den Steuerunterlagen abgeleitet.

Für das Jahr 2024 zahlt der Kanton Basel-Stadt etwas mehr als 175,5 Millionen Franken an die Universität. Das sind 3,36 Millionen mehr als ursprünglich prognostiziert. Der Kanton Baselland zahlt dementsprechend diesen Betrag weniger als in der Prognose. Insgesamt steuert der Kanton Baselland rund 164,5 Millionen an das Unibudget 2024 bei.