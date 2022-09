Kantonsfinanzen Mehr als gedacht: Überschuss von Basel-Stadt für 2022 fällt deutlich höher aus 61 Millionen Franken Überschuss sah der Grosse Rat für das laufende Jahr vor. Wie eine zweite Hochrechnung nun zeigt, muss dieser Wert weit nach oben angepasst werden.

Die zweite Hochrechnung budgetiert für den Kanton Basel-Stadt einen Überschuss von 221 Millionen Franken. Gaetan Bally / Keystone

Am Dienstagnachmittag wurden die Ergebnisse einer zweiten Hochrechnung des Budgets für das laufende Jahr publiziert. Dabei zeigt sich: Der Kanton Basel-Stadt kann mit weitaus mehr Überschuss rechnen, als gedacht – das erwartete Jahresergebnis verbessert sich um 160 Millionen auf 221 Millionen Franken.

Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, liege das insbesondere an den steigenden Steuererträgen. Wegen der Corona-Pandemie habe man noch mit Steuerausfällen in der Höhe von 32 Millionen Franken gerechnet. Dies sei nun nicht mehr der Fall – im Gegenteil. Die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen verbessern sich um knapp 120 Millionen.

Die Pandemie habe aber auch zu Mehrausgaben geführt. 40 Millionen zusätzlich gab der Kanton bei den Spitälern und 25 Millionen bei Unterstützungsbeiträgen für die Branchen Kultur sowie Gastronomie, Hotellerie und Tourismus aus. Die Mehrausgaben für Geflüchtete aus der Ukraine belaufen sind derzeit auf sechs Millionen Franken.

Dritte Hochrechnung wird im Dezember erwartet

Hinzugekommen seien die höhere Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank, Mehreinnahmen beim Anteil der direkten Bundessteuer, und die Gewinnablieferungen der Basler Kantonalbank (BKB) und den Industriellen Werke Basel (IWB), die höher aufgefallen seien, als budgetiert.

Die zweite Hochrechnung zeige, «dass der Kanton Basel-Stadt über eine solide und nachhaltige finanzielle Basis verfügt», schreibt der Kanton in seiner Mitteilung weiter. Eine dritte und letzte Hochrechnung wird im Dezember erwartet. Für die Kantonsfinanzen 2023 wurden vor rund zwei Wochen 66 Millionen Franken Überschuss prognostiziert.