Kantonsfinanzen Mehr Geld für Innovation: Basel-Stadt will dafür über 42 Millionen Franken in die Hand nehmen Damit Basel auch künftig ein attraktiver Standort für Unternehmungen bleibe, beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat die Äufnung eines Standortförderungsfonds.

Die Life-Sciences-Branche soll in den Genuss staatlicher Fördergelder kommen. Bild: Jochen Pach

Der Basler Regierungsrat will die Standortförderung künftig konsequenter auf Innovation auslegen. Dafür sollen im Rahmen der Innovationsförderung die Felder Innovation in Life Sciences, Digitale Innovation und Nachhaltige Wirtschaft gestärkt werden. Dies schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung.

Dazu beantragt die Exekutive dem Grossen Rat eine ausserordentliche Äufnung des Standortförderungsfonds in Höhe von 42,5 Millionen Franken für die Jahre 2023 bis 2030.

In der Branche Life Sciences liegt der Fokus bei den Start-ups. Die Verfügbarkeit von günstigen Innovationsflächen und Programmen zur Beschleunigung ihrer Entwicklung würden für Start-ups unverzichtbare Erfolgsfaktoren darstellen, schreibt die Regierung weiter. Etablierte Unternehmen sollen in ihrer digitalen Transformation und bei der Diversifikation in neue innovative Technologien unterstützt werden. Die Durchführung von Kongressen und die Neuansiedlung von Unternehmen sollen sicherstellen, dass die führende Position Basels erhalten werde.

Wenig ausgeprägt und wenig sichtbar

Im Bereich Informatik und Kommunikation macht die Regierung im Vergleich zu gewissen Konkurrenzstandorten «eine wenig ausgeprägte und wenig sichtbare ICT-Community» aus. Daher soll die ganze Branche besser sichtbar gemacht und weiterentwickelt werden. Mit Programmen und Innovationflächen sollen Start-ups gefördert und die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und den privaten Unternehmen der Branche gestärkt werden.

Schliesslich soll die sogenannte nachhaltige Wirtschaft von den staatlichen Fördergeldern profitieren. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete und von wachsendem Ressourcenverbrauch entkoppelte Wirtschaft sei eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Die Regierung erwähnt dabei das ambitionierte Ziel «Netto-Null bis 2037».

Mit Vorlage des Konzeptes zur Innovationsförderung will die Regierung fünf parlamentarische Vorstössen abschreiben. Konkret handelt es sich um fünf Anzüge aus den Parteien LDP, FDP, SP und EVP. (mka)