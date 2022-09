Kantonsverwaltung 400 Millionen Franken für ein digitales Baselbiet Der Regierungsrat will bei der Digitalisierung vorwärtsmachen und dem Kanton eine Datenpolitik verpassen. So soll der Datenschatz des Kantons – unter Wahrung des Datenschutzes – der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Zwei Punkte waren Finanzdirektor Anton Lauber gestern an der Medienkonferenz in Liestal besonders wichtig zu betonen: Einerseits werde dem Datenschutz im Rahmen der Digitalisierungswelle Rechnung getragen, andererseits handle es sich um eine Transformation und nicht von einem Wechsel von analog auf digital an einem einzigen Tag.

Steuern können weiterhin auch von Hand ausgefüllt werden

«Viele Belange wird es eine Zeit lang analog und digital geben», versicherte der Delegierte des Regierungsrats für die 2018 eingeschlagene Digitalisierungsstrategie. Es werde also nicht so sein, dass der Kanton Baselland nur noch digital zugänglich sein werde. So könne man die Steuern weiterhin auch analog erklären, sagte Lauber.

Doch im Jahr 2033, das als Planungshorizont für die Digitalisierungsstrategie genannt wurde, wird der Kanton Baselland organisatorisch ein anderer sein als heute. Das finanzielle Volumen für die digitale Transformation der Behördenleistungen und Verwaltungsprozesse wird über die nächsten zehn Jahre auf 350 bis 400 Millionen Franken veranschlagt.

53 Datensätze zu den verschiedensten Themen

Im vergangenen Mai hat der Regierungsrat beschlossen, die «strategische Datenbewirtschaftung» in der kantonalen Verwaltung voranzutreiben und bis Ende 2023 eine klar definierte Datenpolitik zu erarbeiten. Dazu gehört das Teilen von offenen Verwaltungsdaten, des Datenschatzes des Kantons. Gestern wurde dafür die Website www.data.bl.ch mit 53 Datensätzen zu den verschiedensten Themen aufgeschaltet. Dafür ist in Laubers Finanz- und Kirchendirektion (FKD) per Juli eine neue Stelle geschaffen worden.

Ziel sei es, Daten des Kantons zu sammeln, zu strukturieren und stets aktuell der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dass dies nicht mit allen Daten möglich sein wird – Stichwort Datenschutz – erklärt sich von selbst. Mit der Digitalisierung wird der Kanton gegen aussen transparenter, gegen innen auf der Verwaltung sollen Abläufe optimiert werden. Die aufgeschalteten Daten sind kostenlos und ohne Registrierung zugänglich. Sie sollen mit sämtlichen Programmen heruntergeladen und bearbeitet werden können. Diese Transparenz sei ein oft geäussertes Bedürfnis der Wirtschaft und von Teilen der Bevölkerung, erklärte Lauber.

Anton Lauber: «Es wird nicht zu einer Entlassungswelle kommen»

Mit der Digitalisierung des Kantons folgt Baselland Vorreitern wie den Städten Zürich, Bern und St.Gallen und Kantonen wie Zürich, Basel-Stadt, Aargau, Thurgau und Luzern, die schon vor Jahren damit begonnen haben. Bis Mitte 2024 soll die Kantonsverwaltung über die entsprechenden Strukturen und das entsprechende Personal verfügen.

Mitarbeitende mit geringer Technikaffinität müssten nicht gleich um ihren Job bangen, beruhigte Regierungsrat Lauber etwaige Ängste. Es sei aber schon klar, dass auch Mitarbeitende sich anpassen müssten. «Wir werden die Mitarbeitenden mitnehmen und deren Befähigung entwickeln.» Es werde nicht zu einer Entlassungswelle kommen, versicherte Lauber. In den nächsten Wochen wird der Landrat über die nächste Finanzierungstranche entscheiden und damit dem Digitalisierungsprozess im Baselbiet den nächsten Schub geben.