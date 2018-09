Es verwundert also nicht, dass einer der roten Fäden, die er für sein erstes Programm an der Kaserne Basel spinnt, sich über den ganzen Globus zieht. Unter seiner Leitung soll das Haus im Kleinbasel Ort des internationalen Austausches entlang einer Nord-Süd-Achse werden, die von Berlin über Basel, bis Beirut, Ramallah, Kairo, Kisangani, Johannesburg und Kapstadt reicht. Lunin sieht die Kaserne dabei nicht bloss als Gastspielort für Stücke aus diesen Weltgegenden. «Die Kaserne soll noch vermehrt zum Produktionsort werden», sagte der 60-Jährige. «Und zwar nicht nur für die Gruppen aus Basel. Es werden in Zukunft vermehrt Künstlerinnen und Künstler aus den südlichen Metropolen hier Stücke erarbeiten.

Sandro Lunin ist ein politischer Mensch. Und er sieht das Theater als wichtigen Ort für die lustvolle Auseinadersetzung mit aktuellen politischen Diskursen. Sein Horizont ist geprägt von der Jahrzehnte langen Arbeit im globalen Theatergeschäft. Zuletzt am international ausgerichteten Theaterspektakel in Zürich.

Das neue Festival Kaserne Globâle zeigt vom 25. September bis 6. Oktober Neukreationen und Kollaborationen auf der Nord-Süd-Achse zwischen Berlin und Kapstadt. Der Saisonauftakt ist zugleich ein Modell, das Einsicht bietet in die neue Ausrichtung der Kaserne. Den Auftakt macht ein Konzert der syrischen Musikerin Waed Bouhassoun, Zeitgleich findet die Europapremiere des musikalischen Dokumentartheaters «Muesum of Lungs» statt. Zum Abschluss des Eröffnungsabends zeigen die südafrikanische Regisseurin und Sängerin Hlengiwe Lushaba und der kongolesische Theatermann Faustin Linyekula das Stück «Not Ano- ther Diva...» . Mehr unter www.kaserne-basel.ch. (bal)

Zum Auftakt die Visitenkarte

Was das konkret heisst, präsentiert die Kaserne ab kommender Woche mit einem kleinen Festival. Kaserne Globâle zeigt während neun Tagen Produktionen, die dem Prinzip der internationalen Kollaboration folgen (siehe Kasten). Alle gezeigten Arbeiten sind dieses Jahr entstanden, notabene auf Einladung des Festivals. Fast alle werden hier in Basel fertig geprobt. Theaterkünstlerinnen, Tänzer und Performer vom afrikanischen Kontinent arbeiten mit Kollegen aus dem Mittleren und Nahen Osten zusammen. Basler Musikerinnen mit solchen aus Ramallah, die kuwaitische Komponistin mit DJ’s aus Basel.

Diese Visitenkarte im Gewand eines Mini-Festivals steckt die weite formale Bandbreite des Programms ab. Die Sparten greifen ineinander, es entstehen Mischformen, die in Zukunft den Spielplan der Kaserne prägen werden. Die Themen sind global und lokal zugleich und dezidiert politisch: die Verwerfungen des Rassismus, die Situation der Frauen aus unterschiedlichster geografischer Perspektive, die Zuschreibung von Geschlecht, die politische Unterdrückung, das Machtgefälle auf besagter Nord-Südachse, die Kriege im Nahen und Mittleren Osten.

«Diese Region steht im Zentrum des Programms, weil sich an diesem Brennpunkt so viele Themen kristallisieren», erklärt Lunin. «Es ist im Grunde schwer auszuhalten, was an unserer südlichen Schengengrenze passiert.»

Die Sparten rücken zusammen

Die Kooperation zwischen den Sparten in der Kaserne erhält unter Lunin neuen Schub. Während die Zusammenarbeit zwischen Theater-, Tanz- und Konzertprogramm früher vor allem organisatorischer Art war, rücken die Bereiche nun näher zusammen. Die Dramaturgin Hannah Pfurtscheller und der Musikchef Sandro Bernasconi, beide schon unter Lunins Vorgängerin Carena Schlewitt tätig, bestätigen dies. «Die Sparten diskutieren das Programm nun auch von der inhaltlichen Seite her», so Bernasconi. «Wir treffen uns alle zwei Wochen zu Besprechungen. Das ist neu und generiert überraschende Formen der Zusammenarbeit. Wir planen gewisse Projekte gemeinsam.»

Das schlägt sich sichtbar auf das Musikprogramm nieder. «Früher haben wir uns bei internationalen Acts stark an Grossbritannien ausgerichtet», erklärt Bernasconi. «Jetzt verschiebt sich der Fokus auf andere Weltgegenden.»

Neu hat die Musiksparte eine Zusammenarbeit mit einem Festival in Ramallah lanciert. Das erste Resultat dieses Austausches ist ebenfalls am Kaserne Globâle zu hören. Zwei Musikerinnen aus Basel haben mit zwei palästinensischen Musikerinnen ein neues Programm entworfen.

«Natürlich wird die Kaserne weiterhin für die Basler Bandszene da sein», so Bernasconi. Und auch europäische Acts wie die dänische Rockband Velvet Volume, das Echolot Dub System oder die deutsche Independent Band The Notwist werden ebenso aufspielen wie Sophie Hunger, Zeal & Ardor oder Evelinn Trouble.

Grosse Basler Beteiligung

Dasselbe lässt sich für das Theaterprogramm sagen. Die Nord-Süd-Achse zieht sich zwar durch die Saison. Es gibt ein Wiedersehen mit dem südafrikanischen Choreografen Boyzie Cekwana oder der libanesischen Tänzerin Danya Hammound. Es kommen auch Produktionen aus Argentinien und Indien hinzu. Einen beachtlichen Teil des Programms bestreiten jedoch Basler Formationen. Alexandra Bachzetsis, Miriam Coretta Schulte, Tabea Martin, CapriConnections, Fritz Hauser und die Basler Madrigalisten, Helium X, Les Reines Prochaines, Marcel Schwald & Chris Leuenberger – sie alle feiern Premiere in Basel. Mit Rimini Protokoll, Mats Staub oder Martin Zimmermann sind weitere bekannte Schweizer Künstler vertreten.

Neue Netzwerke

Lunin beherrscht die Kunst des Netzwerkens im Globalen wie im Lokalen. In Basel hat er alte und neue Partner im Boot. Die Zusammenarbeit mit dem Wildwuchs Festival, mit BScene oder dem Jazzfestival wird fortgeführt. Neue Kooperationen gibt es mit dem Zentrum für Gender Studies, dem Swiss Center of Social Research und dem Station Circus im Dreispitz. Mit diesem veranstaltet die Kaserne im Dezember einen Programm Schwerpunkt zum Nouveau Cirque. Eine neue Gewichtung dieser luftigen Kunst.

Eine grössere Zusammenarbeit ist mit La Filature in Mulhouse aufgegleist. Bereits Lunins Vorgängerin hat diese begonnen, nun wird sie jedoch intensiviert. «Wir treffen uns regelmässig und programmieren teilweise gemeinsam», erklärt Lunin. Im Januar sind an beiden Häusern Produktionen aus dem Iran zu sehen. Busse zwischen Basel und Mulhouse sorgen für den Zuschauerfluss. Auch ein Gastspiel der polnischen Regie-Legende Krystian Lupa ist auf diesem Weg von Basel aus zu besuchen.

«Es braucht das Fest»

Es gibt also einiges Neues zu entdecken für das Basler Theater-, Tanz-, und Poppublikum. Wie die Verschränkung dieser einst getrennten Sphären funktioniert, kann am Kaserne Globâle getestet werden. Am Freitag, 28. September, wird folgendes Menü geboten: Ein Stück Dokumentartheater mit Performerinnen aus Südafrika, Kairo und einem Basler Puppenspieler («Museum of Lungs»). Eine Performance des Basler-Berliner Kollektivs Henrike Iglesias zum Thema Pornografie aus feministischer Sicht. Ein Set der kuwaitischen Komponistin Fatima Al Qadiri und eine Party mit Deena Abdelwahed aus Tunis mit den Basler Plattenlegerinnen Leila Moon und Herzschwester.

«Es braucht neben der Kunst und all den schwierigen Fragen unserer Zeit eben auch das Fest», sagt Lunin.