Kaum Widerstand gegen Streichung von Parkplätzen in Basel

Gegen die geplante Streichung der 180 Parkplätze ist nach Publikation im Kantonsblatt lediglich ein Rekurs eingegangen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitag mitteilte. Dieser betreffe einzig die Parkplätze am Totentanz, die bis auf Weiteres nicht aufgehoben werden.

Die Parkplätze in der Allschwiler-, Au-, Bruderholz-, Hammer- und Zeughausstrasse sowie am Leonhardsgraben will das BVD nun «zügig» in den kommenden Wochen aufheben. Gestrichen werden in einem ersten Schritt 180 Parkplätze, bei denen der Abstand zwischen Parkplatz und Tramgleis nur einen Meter oder weniger beträgt.

350 der 27'000 Parkplätze betroffen

In den nächsten Monaten sollen weitere neuralgische Stellen folgen. Betroffen sind dann 350 der insgesamt 27‘000 Strassenparkplätze in der Stadt - beispielsweise in der Thiersteinerallee oder Neubadstrasse.

Das Bau- und Verkehrsdepartement hatte im September bekanntgegeben, 530 öffentliche Parkplätze entlang der Tramgleise aufheben und so die Sicherheit für Velofahrende erhöhen zu wollen.