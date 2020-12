Kein Buch, aber ein Wunschbaum: Wie sich die Wünsche mit Corona verändert haben

Das Wunschbuch im Rathaus-Innenhof gehört zur Basler Weihnacht wie der Weihnachtsmarkt oder der geschmückte Tannenbaum auf dem Marktplatz. Nur, wer dieses Jahr seinen Wunsch auf die grossen, weissen Seiten im schweren, schwarzen Einband aufschreiben wollte, konnte lange suchen. Es gebe erstmals seit 1993 kein Wunschbuch im Rathaus, wie der Basler Regierungssprecher Marco Greiner auf Anfrage bestätigt. Der Grund liegt auf der Hand: die Pandemie. «Wir haben vereinzelte Rückmeldungen zum fehlenden Buch erhalten. Wenn wir erklären, dass wir dieses Jahr wegen Corona auf das Buch verzichten, stossen wir aber auf volles Verständnis», sagt Greiner. Immerhin für einen kleinen Ersatz sorgt derweil Basel Tourismus auf der Onlineplattform Instagram. Dort wurden in einem virtuellen Wunschbuch an jedem Adventssonntag die Hoffnungen der Menschen, die sich auf den Aufruf gemeldet haben, veröffentlicht.

Das physische Wunschbuch gibt es bereits seit 27 Jahren. Es wurde von Gestalter Willi Paulussen ins Leben gerufen und anfangs von Sponsoren finanziert. 2009 wurde das Projekt vom Präsidialdepartement übernommen und damit auch die Finanzierung. Seit 2009 werden die Bücher im Basler Staatsarchiv aufbewahrt. Und dorthin verschlägt es uns auf der Suche nach den Wünschen der Menschen, die vor einem Jahr noch etwas anders ausgesehen haben dürften. Jedenfalls schliessen wir das aus Gesprächen mit Menschen in unserem Umfeld. Auf Spurensuche im Staatsarchiv Im Keller des Staatsarchivs an der Martinsgasse riecht es nach altem Papier, nach Erinnerungen und Geschichten. In einem Gestell, das bis an die Decke des hohen Raumes ragt, liegen sie vor uns, die Basler Wunschbücher der vergangenen Jahre. Nur zu zweit können wir das letztjährige Exemplar runterhieven, so schwer ist es. Aber dank seiner Grösse fällt es leichter, das Buch mit dem nötigen Corona-Abstand gemeinsam durchzublättern. Stundenlang könnte man damit verweilen. Das Papier der Seiten ist an den unteren Ecken zerknittert. Zum Teil hat es Fettflecken darauf, vom Essen der Marktstände oder von Handcreme vielleicht. Desinfektionsmittel brauchte man vergangenes Jahr jedenfalls noch nicht unbedingt. Wir blättern weiter, finden gekritzelte Zeichnungen und Nachrichten von Menschen aus allen Kontinenten, in den unterschiedlichsten Sprachen und Schriften. Einige haben offenbar während der Adventszeit ihre Ferien in Basel verbracht und schwärmen von der Stadt. Andere waren frisch vermählt und schrieben ihre Wünsche für die gemeinsame Zukunft ins Buch.

Aber auch Nachrichten von Menschen, die vermutlich aus der Region kommen, sind zu finden: «Ich wünsche mir eine gemeinsame Zukunft mit Mr. X.», «Ich wünsche mir, dass mein Vater wieder zurückkommt», «Ich wünsche mir, dass meine Mutter einen Laden eröffnet und wir nie wieder Geldsorgen haben», «Ich wünsche mir ein Meerschweinchen», «Ich möchte in die E-Klasse kommen». Und ein Mädchen namens Amélie wünschte sich, dass alle das Licht am Morgenstreich ausmachen möchten. Das sei einfach schöner. Dass es im Jahr 2020 überhaupt keine Fasnacht geben würde, war zu diesem Zeitpunkt unvorstellbar. Daran dachte schlicht niemand. Die erwähnten sind nur ein paar ausgewählte Wünsche aus dem dicken Buch mit Jahrgang 2019. Oftmals stehen die Familie, Gesundheit oder Frieden auf der Welt im Zentrum. Es sind Wünsche, die sich trotz der Pandemie nicht gross verändert haben dürften in diesem turbulenten Jahr im Ausnahmezustand. Wir möchten es genauer wissen und spazieren zum Rümelinsplatz

Wie Ameisen strömen die Menschen auf der Suche nach den letzten Weihnachtsgeschenken durch die Stadt. Der grosse Tannenbaum, der seit sechs Jahren vom Verein Instandbelebung Rümelinsplatz organisiert wird, steht unbeachtet da. Er hängt voller Zettel, die mit einem silbernen Geschenkband an den Zweigen festgebunden sind und im Wind wehen. Neben dem Baum stehen auf einem Stehtisch neben den Papierstücken auch Stifte und – ganz coronakonform – Desinfektionsmittel bereit. Viele wünschen sich und einander Gesundheit. Was in früheren Jahren als Floskel verstanden werden konnte, hat fürs Jahr 2021 eine andere Bedeutung bekommen. Auffallend ist auch, wie viele Kinder Wünsche in Zusammenhang mit der Pandemie äussern. «Ich wünsche mir, dass Corona bald vorbei ist», heisst es beispielsweise auf dem Zettel von Eneas. Eine Schülerin oder ein Schüler aus der 6 a hält fest: «Ich wünsche mir, dass wir nicht in Quarantäne müssen.» Ein weiteres Kind hofft, dass alle, die Corona haben, wieder gesund werden.