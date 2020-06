Kein Denkmal für Roger Federer: Wie die geplante Ehrenhalle nun klanglos versenkt wird

Es war gestern Mittag, als sich Marianne Bernet vom Tennisclub Old Boys in einem Mail an die Mitglieder wandte und verkündete, womit sie nicht gerechnet hatte: Die Baurekurskommission hatte gegen sie entschieden. Die Baubewilligung für die neue Halle ist weg. Die Anwohnenden der Schützenmatte hatten sich erfolgreich gegen das Projekt gewehrt und konnten Verfahrensfehler geltend machen.