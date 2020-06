Kein slowUp Basel-Dreiland in diesem Jahr

In der Schweiz dürfen bis Ende August nur Veranstaltungen bis zu 1000 Personen durchgeführt werden. Wobei nach Ende August wohl auch noch restriktive Rahmenbedingungen für Grossveranstaltungen gelten werden . In Frankreich ist ein ähnliches Szenario zu erwarten. Und in Deutschland gibt es ein Grossveranstaltungsverbot bis Ende Oktober.

Alle drei Länder und ihre Rahmenbedingungen für Grossveranstaltungen haben einen Einfluss auf den slowUp Basel-Dreiland vom 20. September. Denn der slowUp ist ein grenzüberschreitender, trinationaler Anlass. Somit kann er in diesem Jahr nicht stattfinden. Dies teilte heute Freitag der Verein slowUp Basel-Dreiland mit.

slowUp Basel-Dreiland ist und bleibt trinational

Der Verein schreibt, dass ein Verschiebedatum in diesem Jahr oder eine andere Routenführung, beispielsweise nur in der Schweiz, nicht möglich seien. Der Planungs- und Umsetzungsaufwand für den Grossanlass, wo bis zu 70'000 Personen teilnehmen, wäre zu hoch. Den Rundkurs des slowUps auf ein Land zu beschränken, sei topografisch und verkehrstechnisch nicht möglich, schreibt der Verein.

Dazu kommt, dass das gemeinsame Planen, Umsetzen und Teilnehmen des slowUp Basel-Dreiland beidseits des Rheines ein zentrales Element des Anlasses ist. Deshalb sei die Durchführung nur gemeinsam und trinational sinnvoll.

Die Absage sei für den Verein slowUp Basel-Dreiland ein wesentlicher finanzieller Verlust, heisst es in der Mitteilung weiter. Dass der Anlass im 2021 weitergeführt werden könne, sei unter anderem nur wegen der Solidarität der Sponsoren, Gemeinden und Kantone möglich. Die aktuelle Krise zeigt nun, dass der Vignettenverkauf, der vor zwei Jahren eingeführt wurde, richtig und existentiell ist.