Kein Spielraum für Maskenverweigerer: Beim Einkaufen ist die Maske Pflicht – in Basel wie ennet der Grenze

Ayse Esen sitzt alleine im grossen Windfang des Haupteingangs des Rheincenters in Weil am Rhein. An ihrem Tischchen bietet sie Mundschutzmasken in allen Farben, Mustern und Materialien zum Verkauf. «Bitte Maske aufsetzen!», sagt sie freundlich zu einem vorbeigehenden Herrn, dessen erschrockene Reaktion deutlich macht, dass er diesmal tatsächlich nur vergessen hat, den Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen.

Seit in der ganzen Schweiz im öffentlichen Verkehr und in Basel-Stadt auch in allen Geschäften Maskenpflicht gilt, ist ein gewichtiges Argument verloren gegangen, nicht in Deutschland einzukaufen: Der Basler und der deutsche Detailhandel kämpfen sozusagen wieder mit gleich kurzen Spiessen.

Ob jetzt tatsächlich mehr Schweizer im Rheincenter einkaufen als noch vor wenigen Wochen, als der Mundschutz in der Schweiz lediglich eine Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit war, können Alev Kahraman und Alexander Müller nicht mit Zahlen bestätigen oder widerlegen.

An den heissen Tagen im August seien sowieso deutlich weniger Leute in Kauflaune gewesen; erst in den letzten Tagen habe die Nachfrage wieder angezogen, berichten die Centermanagerin und der Geschäftsleiter des grössten Mieters Marktkauf. Noch vor zwei Monaten gab es im Eingangsbereich des Rheincenters weitere Verkaufsstände für Einweg- und Stoffmasken.

«Am Anfang war es katastrophal»

Damals war es der Schweizer Kundschaft erst seit kurzem wieder möglich, in Deutschland einzukaufen. Viele wussten zu jenem Zeitpunkt noch nichts von der Maskenpflicht in Deutschland – oder spielten zumindest ihre Unkenntnis vor. Denn immer wieder gab es Gerüchte und gelegentliche Medienberichte von renitenten Schweizern, die prinzipiell keine Maske aufsetzen wollten, weil sie das auch im eigenen Land nicht müssten.

Das wiederum können Kahraman und Müller kaum bestätigen. Anfangs seien zwar viele Schweizer Kunden noch nicht informiert gewesen: «Aber den Schweizern konnte man es einfach erklären; und sie waren einsichtiger», sagen beide und lassen dabei unausgesprochen, welche andere verbliebene Nation im Dreiländereck in dieser Hinsicht «nachlässiger» war.