Kinder- und Jugendpsychiatrie Grosser Rat fordert bessere psychiatrische Versorgung für Kinder und Jugendliche in Basel-Stadt In seiner Motion fordert SP-Grossrat Georg Mattmüller Verbesserung in der psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere die stationäre Behandlung für akut gefährdete Minderjährige in Basel sei ungenügend.

In seiner Motion fordert SP-Grossrat Georg Mattmüller Verbesserung in der psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Bild: Juri Junkov

Die Motion wurde in der Nachtsitzung am Mittwoch per Stichentscheid des Grossratspräsidenten Bülent Pekerman als Anzug überwiesen. SP-Grossrat Georg Mattmüller bemängelt in seiner Motion, dass sich die psychiatrische Versorgung im Wesentlichen an Erwachsenen orientiere.

Verschärfte Umstände durch Fachkräftemangel

«Zwar ist die Kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung im Rahmen einer Kooperation zwischen den Kantonen geregelt, die psychiatrische Versorgung von Minderjährigen ist aber in verschiedener Hinsicht nicht optimal aufgestellt», schreibt er im September 2022. Fachkräftemangel und Pandemie würden die Umstände noch verstärken, so Mattmüller.

Zu den Problemen gehören laut dem SP-Grossrat eine «ungenügende adäquate stationäre Unterbringung von akut eskalierenden (auch nicht suizidalen) Minderjährigen». Zudem kritisiert er die «nicht kinderschutzgerechte Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen der stationären Erwachsenenpsychiatrie». Auch die psychiatrische Unterstützung von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung sowie Entlastungsangebote für Angehörige sei nicht genügend gewährleistet.

«Kanton verfügt über ein intensives Angebot»

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, dass «der Kanton Basel-Stadt über ein intensives und niederschwellig erreichbares therapeutisches Angebot für Kinder und Jugendliche in psychischen oder psychosozialen (Krisen-)Situationen verfüge». In den letzten Jahren seien Kapazitätsengpässe aufgetreten, die stationäre Versorgung sei jedoch dank regionaler Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen in der Regel aufrechterhalten worden.

Nach der Abstimmung (39:39) fiel die Entscheidung dem Grossratspräsidenten Bülent Pekerman zu, der die Motion mit seiner Stimme als Anzug überwies. Der Regierungsrat hat demnach zwei Jahre Zeit, um einen Bericht zu erfassen.