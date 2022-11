KINDERBETREUUNG «Finanziell tragbar und qualitativ hochwertig»: Basler Regierungsrat präsentiert Gegenvorschlag zur Kita-Initiative Am Freitagmorgen hat der Regierungsrat sein Massnahmenpaket für die Kinderbetreuung vorgestellt. Die Umsetzung soll 27,7 Millionen Franken kosten. Das ist weitaus weniger, als was die von der SP eingereichte Initiative kosten würde.

«Die Initiative will die Kita an zwei Tagen pro Woche gratis anbieten, das geht uns zu weit», sagt Erziehungsdirektor Conradin Cramer. Archivbild: Kenneth Nars

27,7 Millionen sollen die Massnahmen des vom Regierungsrat erarbeiteten Gegenvorschlags zur «Kita-Initiative Kinderbetreuung für alle» kosten. «Mit unserem Massnahmenpaket soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf ein neues Level gehoben werden», sagt Regierungsrat Conradin Cramer am Freitagmorgen an der Medienkonferenz.

Der Gegenvorschlag baut auf dem neuen Tagesbetreuungsgesetz auf und beinhaltet zwei Kernelemente: Einerseits sollen die Kitas für alle Familien günstiger werden, andererseits sollen aber auch die Arbeitsbedingungen des Betreuungspersonals in den Kitas besser werden.

Anders als die im Sommer 2020 eingereichte Initiative der SP, will der Gegenvorschlag nicht Gratisplätze anbieten, sondern unter anderem die Elternbeiträge senken. Somit sollen Eltern für einen Vollzeitplatz in einer Kindertagesstätte mit Betreuungsbeiträgen nur noch maximal 1600 Franken pro Monat bezahlen. Aktuell belaufen sich die Kosten auf maximal 2599 Franken monatlich. «Die Initiative will die Kita an zwei Tagen pro Woche gratis anbieten, das geht dem Regierungsrat zu weit», sagt Cramer.

Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf

Mit dem Ausbau der Elternbeiträge sollen einerseits wenig verdienende Familien entlastet werden, aber auch für gut verdienende Eltern ein Anreiz geschaffen werden, ihre Kinder in einer Kindertagesstätte betreuen zu lassen.

«Für Eltern im oberen Lohnsegment lohnt sich die Kita kaum, das wollen wir ändern», sagt Cramer. Dies stärke den Anreiz, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder das Arbeitspensum zu erhöhen. «Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels», sagt Cramer.

Ebenfalls soll der Minimalbetrag, den alle Eltern zahlen müssen, von 300 Franken auf 150 Franken gesenkt werden und der Geschwisterbeitrag für Familien mit mehreren Kindern wird auf alle Familien ausgedehnt. Die Beiträge für Eltern, deren Kinder eine Spielgruppe mit Deutschförderung besuchen, sollen erhöht werden.

Bessere Arbeitsbedingungen für Kita-Mitarbeitende

Im letzten Jahr hat der Regierungsrat in einer groben Schätzung angegeben, die Initiative der SP würde rund 54 Millionen Franken kosten. Heute hat er einen Betrag über 100 Millionen kommuniziert. «Mit den neuen Berechnungen kommen wir auf rund 125 Millionen Franken. Diese Zahl kann sich erhöhen, wenn es einen Zuwachs an besetzten Betreuungsplätzen gibt», sagt Chantal Müller vom Erziehungsdepartement Basel. Damit werde gerechnet, denn wenn Basel-Stadt gratis Kita-Plätze anbiete, könne mit einem enormen Zuwachs gerechnet werden. «Wir rechnen aber auch beim Gegenvorschlag mit einem Anstieg der Belegungen», sagt Cramer.

Zusätzlich hat der Regierungsrat in seinem Gegenvorschlag Massnahmen für die Verbesserung der Kindertagesstätten und der Arbeitsbedingungen des Personals erarbeitet. Zurzeit werden Praktikantinnen und Praktikanten im Betreuungsschlüssel gleich angerechnet wie eine voll ausgebildete Fachperson.

Damit die daraus resultierende Doppelbelastung für die ausgebildete Fachperson vermieden werden kann, soll der Anteil des pädagogisch ausgebildeten Personals erhöht werden und die Praktikantinnen und Praktikanten nicht mehr im Betreuungsschlüssel eingerechnet werden.