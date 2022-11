Kinderbetreuung Kita-Subventionen des Unispitals Basels sind doch AHV-pflichtig – Bundesgericht fällt Leiturteil Angestellte des Universitätsspitals Basel profitierten bislang von einem verbilligten Betreuungsangebot. Kita-Beiträge ohne Sozialabzüge auszuzahlen, sei rechtens, entschied das Basler Versicherungsgericht 2021. Das Bundesgericht lässt diese Sonderlösung nicht zu.

Universitätsspital Basel: Grosszügiger als vom Bundesgericht erlaubt. Kenneth Nars

Für Angestellte mit Kindern hält das Unispital Basel (USB) ein grosses Betreuungsangebot bereit. So führt es eine eigene Kita und sichert sich dank Partnerschaften mit benachbarten Kitas weitere Plätze, auch bei kurzfristigem Bedarf. Nebst dem grossen, flexiblen Angebot profitierten USB-Angestellte zusätzlich von einem günstigeren Preis.

So unterstützte das USB die Kinderbetreuung einkommensabhängig mit einem Zustupf, den es direkt an die institutionsnahen Kitas ausbezahlte – sofern das Haushaltseinkommen 146'000 Franken nicht überstieg. Auf die entsprechenden Beiträge wurden keine Sozialabzüge erhoben.

Diese Praxis ist nicht länger zulässig, entschied das Bundesgericht in einem heute Montag veröffentlichten Urteil: Kita-Subventionen seien grundsätzlich AHV-pflichtig. Damit Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmenden von der AHV-Beitragspflicht ausgenommen werden können, bedürfe es einer besonderen rechtlichen Grundlage, so die übergreifende Begründung.

25 Familien müssen AHV-Beiträge nachzahlen

Mit seinem Entscheid kippte das Oberste Gericht den Entscheid des kantonalen Sozialversicherungsgerichts, das im Jahr 2021 noch zum Schluss kam, dass die Kita-Beiträge des USB als eine Form von Familienzulagen gälten und deshalb von der AHV-Pflicht befreit seien.

Da das neue Bundesgerichtsurteil rückwirkend per 1. Januar 2020 gilt, müssen die entsprechenden AHV-Beiträge auf den Subventionen nachgezahlt werden. Das USB schreibt auf Anfrage, dass rund 25 Familien betroffen seien. Die Höhe der AHV-Beträge müsse man zuerst noch eruieren. Ob das Spital die Fehlbeträge seitens der Angestellten übernehmen wird, sei ebenfalls noch nicht entschieden.

Wechsel der Ausgleichskasse führte zu Diskussion

Es nehme das Urteil mit Bedauern zur Kenntnis, schreibt das USB. «Wir haben uns bis zuletzt für unsere Mitarbeitenden eingesetzt.» Wie dem Urteil des Kantonsgerichts zu entnehmen ist, hatte das USB 2014 seine Praxis der AHV-befreiten Kita-Beiträge bei der zuständigen Ausgleichskasse überprüfen und absegnen lassen.

Doch 2019 kam es zu einem Wechsel bei der Ausgleichskasse. Die neue Versicherung, die Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel, vertrat den Standpunkt, dass die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen seien. Das Unispital Basel legte dagegen beim Sozialversicherungsgericht Beschwerde ein. Dieses entschied damals, die Kita-Subventionen seien als Familienzulagen zu betrachten und deshalb beitragsbefreit.

Das Bundesgericht hingegen legt insbesondere diesen Punkt anders aus: Bei Familienzulagen kenne kein Kanton eine an das Einkommen gebundene Lösung, schreibt es in seinen Erwägungen. Zudem sei zu beachten, dass diese Subventionen einen Anreiz bei der Personalrekrutierung darstellten. Die Kita-Beiträge des Universitätsspitals gehen deshalb gemäss Bundesgericht über einen rein sozialen Zweck hinaus.