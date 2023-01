Kinderbüro Basel Weniger Zigaretten, mehr Tierschutz und Spielmöglichkeiten – das fordern die Kinder von der Basler Regierung Einmal jährlich erarbeitet das Kinderbüro Basel gemeinsam mit 40 Kindern Vorschläge für ein besseres Basel. Am Freitagnachmittag musste Erziehungsdirektor Conradin Cramer Stellung dazu nehmen.

Kinder machen Conradin Cramer Vorschläge für ein besseres Basel. Bild: Roland Schmid

Eine frei planbare erste Schulstunde, das ist nur eine Forderung der Kinder des Projekts «Kindermitwirkung», bei dem Primarschüler und Primarschülerinnen dazu eingeladen werden, Ideen für ein besseres Basel zu entwickeln. Vier Anträge werden in vertiefter Arbeit mit Fachpersonen konkretisiert. Am Freitagnachmittag wurden sie im Grossratssaal an den Regierungsrat Conradin Cramer herangetragen.

Weg mit den Zigarettenstummeln

Mit dem Antrag «Gut in den Tag starten» fordert eine Gruppe eine «Startstunde». Diese soll Kindern die Möglichkeit bieten, selbst zu entscheiden, wie sie den Schultag beginnen wollen, denn «im Artikel 29 der Kinderrechtskonvention steht, dass Bildung helfen soll, unsere Fähigkeiten zu entwickeln» und das gehe nicht, wenn sie müde und gestresst seien, sagt ein Mädchen.

Eine andere Gruppe fordert mehr Platz für Tiere. Dies wollen sie in Form von Plakaten erreichen, die Autofahrende ermutigt, auf Tiere zu achten. Die Gruppe «Naturschutz – weniger Zigaretten» fordert, dass unter anderem die Zigarettenpreise so ansteigen, dass sich niemand mehr welche kaufen kann, oder dass Zigaretten aus bestimmten Umgebungen wie Spielplätzen verschwinden.

Ein Spiel- und Spasszentrum in Basel

Die Gruppe «W.L.D: Wasser, Land, Digital, Spiel-, Sport- und Spasszentrum» wünscht sich ein Zentrum, das Sportequipment und digitale Angebote zur Verfügung stellt. «Dafür können auch bestehende Zentren verbessert werden», sagt ein Junge. Sie stellen sich vor, dass jedes Kind über eine «W.L.D»-App ein Abo lösen kann, um Überblick über die Angebote zu bekommen.

Regierungsrat Cramer zeigt sich begeistert von den Ideen der Kinder und verspricht: «Ich bin mir sicher, dass wir bei allen Ideen etwas umsetzen können.» Ende März wird er die mit dem gesamten Regierungsrat ausgearbeiteten Antworten den Kindern präsentieren.