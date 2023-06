Kino in Basel Und plötzlich war Schluss: Das Pathé Küchlin ist definitiv Geschichte Per Ende Juni 2023 läuft der Mietvertrag des «Küchlin» aus. Doch schon jetzt sind die Türen verschlossen. Das Ende der Basler Kinostrasse kam somit noch früher als erwartet.

Hier, im März 1977, wird gerade ein Plakat angebracht: Reklame für den Streifen «Der scharlachrote Pirat». Bild: H. R. Bramaz / ETH-Archiv

Die Webseite ist nicht mehr in Betrieb und im Inneren sind die Filme und die Popcorn-Maschinen zum letzten Mal gelaufen. Bereits im März kündigte der Kinobetreiber an, dass der Mietvertrag per Ende Juni beendet wird. Die acht Säle des Multiplexkinos in der Steinenvorstadt werden nicht mehr weiterbetrieben.

Während einige der Überzeugung waren, dass das letzte Kino in der Basler Kinostrasse bereits zu ist, kam die jetzige Schliessung für andere überraschend. Per A4-Anschlag mit schwarzer Schrift informiert Pathé Schweiz die Kundschaft an den Eingangstüren darüber, dass das Küchlin «ab sofort geschlossen ist».

Das Ende der Kinostrasse kündigte sich seit Jahren an: 2014 schloss Pathé Schweiz das Eldorado, 2018 das Plaza an der Ecke Stänzlergasse/Steinentorstrasse. Auch die konkurrenzierende Kitag AG zog nach, 2020 gab das Unternehmen das Kino Rex auf und verabschiedete sich im Januar 2022 mit der Schliessung des Capitol ganz vom Kinostandort Basel.