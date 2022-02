Klassik Das Sinfonieorchester Basel berauscht mit Sirenen und Saxofon Der Ungar Peter Eötvös ist diese Saison Gastkomponist des Sinfonieorchesters Basel, das am Mittwoch zwei brandneue Auftragswerke unter seiner Leitung spielte.

Dirigierte seine eigenen Kompositionen: Peter Eötvös. zvg/Benno Hunziker

Singen sie nun, die Sirenen? Natürlich singen sie, die Fabelwesen aus der griechischen Antike, die die an ihrer Insel vorbeifahrenden Schiffer ins Verderben reissen. Deswegen hat Odysseus seinen Matrosen die Ohren mit Wachs verstopft und sich selbst am Mast festbinden lassen. Denn er wollte hören, was es auf sich habe mit diesem zauberhaften Gesang. Und welcher Komponist würde diese Vorlage nicht nutzen wollen zur süssesten Musik, die ihm überhaupt einfallen kann.

Aber nicht Peter Eötvös. Zwar klingt sein 2021 in Pécs uraufgeführtes Orchesterstück «Siren’s Song» zu Beginn tatsächlich sirenenhaft, aber eher nach jenem auf- und abschwellenden Grossstadt-Soundtrack, den wir aus Hollywood-Krimis kennen.

Der Rest ist Schweigen, jedenfalls was die Sirenen betrifft. Denn Eötvös hat sich von einer Novelle Kafkas inspirieren lassen und ganz altmodisch «Programmmusik» geschrieben: Meer, Möwen, Wellen, dunkel dräuende Gefahr und beängstigende Unheimlichkeit. Aber keinen Sirenengesang. Denn bei Kafka, da haben die Damen mit den Vogelbeinen Odysseus’ Absicht durchschaut und nur so getan, als ob sie singen würden.

Aus dem Vollen geschöpft

Was jetzt wiederum nicht dazu führt, dass Eötvös nur so tut, als würde er komponieren. Im Gegenteil, eine solche intellektuelle Volte brächte der 1944 in Siebenbürgen geborene Vollblutmusiker nicht übers Herz. Zwar komponierte er am Ende tatsächlich das «Schweigen», aber sonst schöpft er aus dem Vollen, verschenkt nichts von den Möglichkeiten, die ihm, dem gelernten Dirigenten, das grosse Orchester anbietet. Diese Musik ist illustrativ, unterhaltsam, kurzweilig und überaus gekonnt.

Noch eine Stufe kurzweiliger klingt das Saxofon-Konzert, das Eötvös für den in Basel lehrenden Virtuosen Marcus Weiss schrieb. Er habe sich schwer getan mit diesem Werk, weil er das Instrument von seinem im Jazz verwurzelten Klang-Habitus habe lösen wollen. Und was passiert? Es klingt kein bisschen schwer, sondern überaus gut gelaunt, sprudelnd frisch, voller höchst virtuoser Show-Elemente, die Weiss auch mit viel Spiellust auskostete.

Der Komponist als Dirigent

Und vor allem klingt es immer mal wieder so jazzig, wie ein Saxofon nur klingen kann: typische Melodiefloskeln, rhythmischer Groove, Big-Band-Sound. Aber auch rasende Tonleitern, irrwitzige Sprünge, perkussive Attacken oder auch zartes Singen auf dem Sopran-Sax. Wie Pingpong-Bälle werfen sich Solist und Orchester die Einfälle zu und beweisen, dass ganz neue Musik durchaus ganz vergnüglich sein kann.

Eötvös dirigierte seine Werke selber und brachte auch ein rares Stück seines Lehrers Zoltán Kodály mit, die Suite aus der komischen Märchenoper «Háry János». Der Titelheld ist eine Art ungarischer Don Quijote und das Orchester ist noch einmal deutlich grösser, mit viel Schlagwerk, Celesta und Zymbal, der osteuropäischen Form des Hackbretts.

Auch das ist überaus farbige und kurzweilige Musik, aber ein bisschen vergass der Dirigent bisweilen, dass sie auch feinere Töne zulassen würde, dass man mit den klanglich raffinierten Mischungen auch Atmosphäre erzeugen könnte. Dafür wurde die Ironie, mit der Kodály den Wiener Kaiserhof zeichnete, wahrhaftig zur schrillen Groteske.