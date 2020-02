Kleinbasel: 85-Jährige wird Opfer eines Raubes

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich die ältere Frau aus der Wohnung im Erdgeschoss der Alterssiedlung begeben wollte. Noch bei der Eingangstür wurde sie von einem Unbekannten zurück in die Wohnung gestossen. Der Unbekannte griff darauf in den Korb des Rollators. Trotz der Gegenwehr der 85-Jährigen gelang es dem Mann das Portemonnaie zu rauben und anschliessend in unbekannte Richtung zu flüchten. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilt.

Gesucht wird ein 25-35-jähriger Mann, etwa 180-185 cm gross. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke und Jeans. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise gerne entgegen.