Kleinbasel Erfolg für Gewerbe: Haltestelle an der Clarastrasse wird versetzt Die Clarastrasse wird während zweieinhalb Jahren totalsaniert. Das Gewerbe befürchtete das Schlimmste – doch nun kommt das kantonale Tiefbauamt den Läden und Gastro-Betrieben etwas entgegen.

Die Kritik der Betroffenen in der Clarastrasse zeigt Wirkung: Das Tramhüsli kommt jetzt nicht direkt vor das Auld-Dubliners-Pub. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Während über zwei Jahren verwandelt sich die Clarastrasse in eine Dauer-Baustelle. Der Kanton lässt Strassenbelag und Leitungen erneuern, ebenso werden neue Tramschienen verlegt und die Haltestellen modernisiert. Die Interessengemeinschaft Kleinbasel (IGK) befürchtete für die betroffenen Läden und Restaurants das Schlimmste. Doch jetzt kommt der Kanton einigen Forderungen der IGK entgegen.

Die Bautätigkeit wird während der Fasnacht, der Art Basel und in der Weihnachtszeit unterbrochen. Zudem kommt eine Haltestelle nicht direkt vor einem Pub zu stehen, sondern wird nochmals einige Meter verschoben, so dass weiterhin Aussengastronomie möglich ist. Diese Neuerungen hat die IGK am Montag per Medienmitteilung publik gemacht. Im Schreiben der IGK heisst es zudem, dass das kantonale Tiefbauamt versprochen habe, die Information der Anrainerschaft zu verbessern.

IGK lobt den konstruktiven Austausch mit dem Kanton

«Die Existenzängste unserer Mitglieder an der Clarastrasse sind natürlich nicht verschwunden», sagt Carmen Kolp, Geschäftsführerin der IGK, zur bz. «Aber wir haben nun im Dialog mit allen Beteiligten einige Verbesserungen erzielen können. Die Baustelle ist notwendig, doch jetzt ist sie etwas erträglicher.»

Die IGK befürchtete, dass die offenen Baugruben und Absperrlatten, aber auch der Lärm und Dreck, die Kundschaft vertreiben könnten, gerade während der wichtigen Weihnachtszeit. Für viele Betriebe, die schon wegen der Corona-Pandemie beträchtliche Umsatzeinbussen hätten erleiden müssen, könnte die Baustelle den Todesstoss bedeuten, gab die IGK zu Bedenken.

So soll die Clarastrasse nach dem Umbau aussehen. Bild: Tiefbauamt BS

Anders gelagert war das Problem mit dem neuen Standort der Station Clarastrasse in Fahrtrichtung Messeplatz. Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement will sie so verlegen, dass sie parallel zur Haltestelle auf der gegenüberliegenden Strassenseite zu liegen kommt. Nur befände sich das Wartehäuschen dann direkt vor dem Auld Dubliners Pub. Für dessen Tische und Stühle hätte es keinen Platz mehr.

Bus ersetzt 15 Wochen lang das Tram

Nun wird das Tramhäuschen laut IGK-Geschäftsführerin Kolp einige Meter weiter in Richtung Messeplatz erstellt: «Dann kann das Pub weiterhin Aussengastronomie betreiben, was uns natürlich freut.» Zwar liege die Bewilligung noch nicht vor, ergänzt Kolp, doch man sei zuversichtlich, dass die Allmendverwaltung Hand bieten werde.

Laut IGK beginnen die Bauarbeiten am 17. April 2023. Bis September werden die Leitungen ersetzt, danach folgt der Austausch der Tramgeleise und die Anpassung der Haltestellen, bei denen unter anderem die Haltekanten erhöht werden. 15 Wochen lang verkehren in der Clarastrasse keine Trams. Die Trottoirs werden neu mit Alpnacher Sandquarzstein gestaltet, was ebenfalls für Kritik sorgte. Das Verlegen der Steinquader ist ab Anfang 2025 vorgesehen.

Wegen der Pausen verlängert sich die Bauzeit

Die Sanierung der Clarastrasse will sich der Kanton 9,6 Millionen Franken kosten lassen. Eingeweiht werden kann die gesamterneuerte Achse laut den Plänen des Tiefbauamts im Herbst 2025. Die Bauzeit wird sich etwas verlängern – eine direkte Folge der neu einberechneten Pausen während Fasnacht, Art und Weihnachtszeit.

Nicole Ryf-Stocker, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements, schreibt auf Anfrage, man habe von Beginn an vorgesehen, die Baustelle zu etappieren. Aufgrund der Rückmeldungen sei allerdings deutlich geworden, dass die Einschränkungen gerade während der Art und des Weihnachtsgeschäfts besonders einschneidend seien. «Wir haben uns daher darauf geeinigt, dass die Baustelle während der Art, wie üblich während der Basler Fasnacht und während des Weihnachtsgeschäfts von Anfang Dezember bis Mitte Januar ruhen wird.»

Offene Fragen gibt es aber weiterhin. So ist im Grossen Rat ein Anzug noch nicht beantwortet, der Antworten verlangt zu möglichen Entschädigungen der baustellengeplagten Kleinunternehmen, aber auch zur Begrünung der Clarastrasse, die aus Sicht der Anrainerschaft auch nach dem Umbau mangelhaft sein wird.