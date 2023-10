Kleinbasel Vorstoss zur Rettung des Café Spitz LDP-Grossrat Michael Hug fordert, dass die Basler Regierung aktiv wird und das Café Spitz rettet.

Das Cafe Spitz ist für das Kleinbasel ein wichtiger Treffpunkt. Bild: Kenneth Nars

Der Kanton soll aktiv werden und sich finanziell engagieren, damit das Café Spitz erhalten bleibt. Diese Forderung bringt LDP-Grossrat Michael Hug auf die politische Traktendenordnung, nachdem Mitte August bekannt geworden ist, dass die Eigentümerin des Hotel Merian, zu dem auch das Café Spitz gehört, den Betrieb nach der kommenden Fasnacht einstellt. Das Haus am Kleinbasler Rheinufer braucht eine umfassende Sanierung – geschätzte Kosten: zwischen 35 und 40 Millionen Franken. Ein reiner Gastronomie- und Hotelbetrieb sei deshalb nicht mehr wirtschaftlich.

Das Café Spitz wurde 1838 von den Drei Kleinbasler Ehrengesellschaften als gemeinsames Gesellschaftshaus erbaut. Der angehängte Erweiterungsbau – das heutige Hotel – entstand erst zwei Jahrzehnte später.

«Für das Kleinbasel und die übrige Stadt ist es verkraftbar, wenn der Hotelteil des Gebäudes einem anderen Zweck zugeführt wird, zum Beispiel für Wohnen», schreibt Hug. Anders sehe dies beim Café Spitz aus: Man müsse nun eine Möglichkeit finden, wie das Café Spitz als Gesellschaftshaus, Restaurant und Treffpunkt im Herzen von Kleinbasel erhalten bleiben kann.

«Das Café Spitz muss als Beiz und Versammlungsort erhalten bleiben!»

Dieses fungiere als Treffpunkt und Versammlungsort der Drei Ehrengesellschaften, der E. E. Zunft zu Fischern, der Fasnachtsclique Olympia, des Rotary Club Basel-Riehen und weiterer Vereine und Organisationen. «Das Café Spitz muss erhalten bleiben!» «Der Kanton ist in der Pflicht, diesen Gebäudeteil zu erhalten», fordert Hug.

In der Vergangenheit habe man sich auch für Treffpunkte und Lokale für kulturelle Zwecke engagiert, etwa bei der Kaserne, der Kuppel oder im Schützenmattpark. In einer Interpellation will Hug nun wissen, welche Möglichkeiten diese sieht, um die Weiterführung des Café Spitz zu unterstützen.