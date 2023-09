Kleinbasler Ehrengesellschaften Neun Jahre nach dem letzen Diebstahl: Den 3E wurde wieder ein Leu geklaut Die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels (3E), die den Vogel Gryff organisieren, vermissen eine Leu-Skulptur. Diese wurde aus dem Restaurant Rebhaus gestohlen. Die 3E haben Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Diese Skulptur vermissen die 3E. Bild: zvg

Und plötzlich war er weg. Im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung bemerkten die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels (3E), dass die Kleinplastik eines Leuen nicht mehr da war, sagt Sprecher Stefan Ospel gegenüber der bz. Die rund 35 Zentimeter hohe Skulptur aus Metall steht sonst auf einem Sockel im kleinen Saal im ersten Stock des Restaurants Rebhaus.

Wann und wie der Leu gestohlen wurde, sei laut Ospel unklar. Es müsse aber in den letzten Wochen passiert sein. Hinweise auf die Täterschaft gebe es aktuell keine. Es sei lediglich klar, dass niemand gewaltsam in den Saal eingedrungen ist. Einbruchsspuren gab es keine. Der Fall wurde der Polizei gemeldet und Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Das Unverständnis bei den 3E ist gross. Die Figur, die vom Basler Bildhauer und Plastiker Emil Knöll (1889–1972) vermutlich um 1925 speziell angefertigt wurde, könne man schliesslich nicht einfach weiterverkaufen, fügt Ospel an.

Der Leu ist zum zweiten Mal los

Für die Ehrengesellschaften habe der Leu einen «hohen ideellen Wert und ist auch kunsthistorisch wertvoll», wie sie in einem Communiqué schreiben. Bei der Kleinplastik handelt es sich mutmasslich um die Vorlage einer grossen Leuen-Figur aus Kupfer, die an der Fassade des ehemaligen Restaurants zum Leuen an der Greifengasse angebracht war.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Leu gestohlen wurde. Die grosse Figur an der Fassade wurde 2014 als vermisst gemeldet. Nachdem die 3E den Fall publik gemacht hatten, lag die Figur eines Morgens wieder vor dem Rebhaus, erinnert sich Stefan Ospel. Wer damals für den Raub verantwortlich war, wurde nie geklärt. «Wir hoffen, dass es dieses Mal auch wieder so ausgehen wird.» Die 3E und die Polizei bitten um Hinweise.